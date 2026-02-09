РУ
    16:15, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Курс доллара остается на отметке 494 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 494,75 тенге, поднявшись на 0,1 тенге. Официальный курс Национального банка на 9 февраля установлен на уровне 494,63 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 494,52 тенге, продают по 496,91 тенге. Евро торгуется в диапазоне 585,09-589,93 тенге, а рубль — 6,38-6,49 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 493,05 тенге, продают по 500,06 тенге. Евро можно приобрести по 582,00 тенге, а продать по 592,00 тенге. Рубль покупают по 6,25, продают по 6,55 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 494,82 тенге, а продают по 496,71 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 583,54 – 589,21 тенге, а рубль в районе 6,40 – 6,49 тенге.

    По итогам дневных торгов 6 февраля средневзвешенный курс доллара составил 494,63 тенге, снизившись на 0,13 тенге.

