Курс доллара остается на отметке 494 тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 494,75 тенге, поднявшись на 0,1 тенге. Официальный курс Национального банка на 9 февраля установлен на уровне 494,63 тенге.



Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 494,52 тенге, продают по 496,91 тенге. Евро торгуется в диапазоне 585,09-589,93 тенге, а рубль — 6,38-6,49 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 493,05 тенге, продают по 500,06 тенге. Евро можно приобрести по 582,00 тенге, а продать по 592,00 тенге. Рубль покупают по 6,25, продают по 6,55 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 494,82 тенге, а продают по 496,71 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 583,54 – 589,21 тенге, а рубль в районе 6,40 – 6,49 тенге.

По итогам дневных торгов 6 февраля средневзвешенный курс доллара составил 494,63 тенге, снизившись на 0,13 тенге.