Курс доллара немного укрепился к тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 491,68 тенге, поднявшись на 2,06 тенге. Официальный курс Национального банка на 12 марта установлен на уровне 489,39 тенге.



Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 488,00 тенге, продают по 495,00 тенге. Евро можно приобрести по 565,00 тенге, а продать по 575,00 тенге. Рубль покупают по 6,17, продают по 6,47 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 491,27 тенге, продают по 493,36 тенге. Евро торгуется в диапазоне 567,65 - 573,37 тенге, а рубль: 6,17 - 6,29 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 490,62 тенге, а продают по 492,64 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 567,17 – 573,21 тенге, а рубль в районе 6,17 – 6,25 тенге.

По итогам дневных торгов 11 марта средневзвешенный курс доллара составил 489,39 тенге, снизившись на 1,57 тенге.