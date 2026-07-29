Курьер спас пенсионерку от мошенников и получил награду полиции Алматы

В Алматы сотрудники полиции поощрили курьера, который помог предотвратить мошенничество в отношении пожилой женщины и сохранить ее сбережения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, во время выполнения заказа курьер Нартай Есимханов обратил внимание на странное поведение пенсионерки. Женщина заметно нервничала и уклончиво отвечала на вопросы о содержимом посылки. Заподозрив, что она могла стать жертвой мошенников, мужчина незамедлительно сообщил об этом в полицию.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что злоумышленники убедили пенсионерку передать через курьера пакет, в котором находились 3000 долларов. Благодаря своевременным действиям курьера преступление удалось предотвратить, а деньги были возвращены владелице. Сам герой признается, что в тот момент принял решение сердцем.

— Когда я увидел ее глаза, понял, что она очень напугана. Мне стало искренне жаль эту бабушку. В тот момент я вспомнил свою маму и подумал: а если бы на ее месте оказалась она? Поэтому я сразу решил сообщить в полицию. Считаю, что поступил правильно, — рассказал Нартай Есимханов.

Обращаясь к коллегам, работающим в сфере доставки, молодой человек призвал никогда не оставаться равнодушными.

— Хочу попросить всех курьеров быть предельно внимательными и чуткими к людям, особенно к пожилым. Если поведение человека кажется странным или вызывает сомнения, лучше сразу сообщить об этом в полицию по телефону «102». Возможно, именно ваш звонок поможет предотвратить преступление и убережет кого-то от большой беды, — отметил он.

За проявленную гражданскую ответственность начальник департамента полиции Алматы Айдын Кабдулдинов вручил Нартаю Есимханову благодарственное письмо и памятный подарок.

В полиции напомнили гражданам, что сотрудники государственных органов и банков не требуют передавать деньги через курьеров или переводить их на так называемые «безопасные счета», и призвали при подобных звонках незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

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