Мошенники под видом коммунальщиков выманивают SMS-коды у казахстанцев

Казахстанцев предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники выдают себя за сотрудников теплоснабжающих и других коммунальных организаций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, мошенники звонят жителям под различными предлогами. Они могут заявить о необходимости зарегистрировать теплосчетчик, обновить документы, подтвердить ранее оставленную заявку, погасить задолженность или оформить льготу.

После этого злоумышленники просят продиктовать код из SMS-сообщения, поступившего на телефон. В полиции подчеркивают, что сообщать такие коды никому нельзя.

Получив SMS-код, мошенники могут попытаться получить доступ к банковским приложениям, аккаунтам на государственных сервисах или совершить другие незаконные действия от имени владельца телефона.

В МВД рекомендуют всегда проверять, кто именно звонит, не сообщать посторонним SMS-коды, реквизиты банковских карт, CVV-коды и другие персональные данные. При возникновении сомнений следует прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру телефона. Также не рекомендуется устанавливать приложения или переходить по ссылкам по указанию незнакомых людей.

В полиции напомнили, что сотрудники коммунальных служб никогда не запрашивают у жителей SMS-коды по телефону.

Если поступил подобный звонок, в МВД советуют немедленно прекратить разговор, не сообщать код, предупредить близких и при попытке мошенничества обратиться в полицию.

— Будьте осторожны! Сообщение всего одного SMS-кода может привести к потере всех денежных средств, — предупредили в МВД.

Ранее Kazinform сообщал о том, как мошенники готовились забрать у пенсионерки 1,5 млн теңге, но попались на уловку таксиста.