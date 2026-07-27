Мошенники готовились забрать у пенсионерки 1,5 млн теңге, но попались на уловку таксиста

Водитель такси спас пенсионерку от телефонных мошенников, которые пытались похитить 1,5 млн теңге. Более того, он заставил злоумышленников оплатить поездку пожилой женщины, передает корреспондент агентства Kazinform.

Обычная поездка по Усть-Каменогорску едва не обернулась для пожилой пассажирки потерей всех сбережений. Заказчиком поездки было третье лицо, которым, как выяснилось позже, оказался мошенник. Он предупредил водителя во внутреннем чате приложения о том, что поедет пожилая женщина, и попросил номер для оплаты поездки. Когда пассажирка села в салон, водитель Торежан Адабиетов сразу обратил внимание на ее состояние.

— Я заметил в ее глазах, что она в каком-то непонятном состоянии: то ли запуталась, то ли напугана. Мы поехали, а ей кто-то постоянно названивал. И разговор был очень подозрительный, — рассказал Торежан.

Фото: из личного архива Торежана Адабиетова

По дороге женщина диктовала собеседнику какие-то данные и называла его сыном. Заподозрив неладное, Торежан включил видеозапись и напрямую предупредил пассажирку: если у нее просят коды из СМС — это мошенники. Женщина сбросила звонок, и растерянно начала расспрашивать водителя, как работают такие схемы.

Выяснилось, что ранее ей позвонил неизвестный, заявив, что с ее счета прямо сейчас пытаются списать деньги. Чтобы спасти сбережения, пенсионерку убеждали срочно ехать в банк, снять наличные и перевести их на безопасный счет. Главное условие злоумышленников — во время поездки называть звонящего сыном, чтобы у окружающих и водителя не возникло подозрений.

На карте у женщины находилось более 1,5 миллиона теңге, которые она уже собиралась снять. Торежан немедленно остановил поездку, выяснил контакты родных женщины и связался с ее зятем, который попросил отвезти тещу обратно домой. Но перед этим водитель решил проучить аферистов их же методом.

— Я попросил женщину набрать этого «сына» и передать мне трубку. Сказал ему, что уже довез пассажирку до адреса, и пока он не оплатит поездку, я ее никуда не отпущу. Мошенник, рассчитывая вот-вот получить полтора миллиона, тут же перевел мне 2000 теңге. После этого я перезвонил ему и сказал, что, пытаясь обмануть человека, он обманулся сам. Деньги пришли от дроппера, но сам факт: вместо куша они ушли в минус. Думаю, им было очень обидно, — поделился Торежан.

Женщину Торежан отвез домой и попросил ни с кем не разговаривать по телефону, а при малейшем подозрении сразу звонить родным.

— Она была такая радостная, на эмоциях! Сказала, что двери ее дома для меня всегда открыты, называла квартиру, приглашала на чай. На такой теплой ноте и разошлись, — добавил Торежан.

В райдхейлинговом сервисе, через который был принят заказ, прокомментировали поступок водителя и уже вручили ему заслуженную награду.

— Мы искренне восхищаемся гражданской позицией и неравнодушием Торежана. Наша модель договорной цены изначально строилась на живом контакте, доверии и уважении между людьми. Эта история в очередной раз доказывает, что безопасность не строится только на инструкциях и алгоритмах. В сложных ситуациях именно человечность и внимательность к окружающим могут играть самую важную роль. Мы гордимся тем, что с нами работают такие партнеры, — говорит руководитель бизнеса в Казахстане Арай Бекембаев.

Как распознать обман

По данным Генеральной прокуратуры в 2025 году жертвами телефонных мошенников в Казахстане стали более 6,1 тысячи человек. МВД также отмечало, что граждане старше 60 лет входят в основную группу риска, наряду с молодежью 18–30 лет.

Эксперты по безопасности напоминают, что распознать мошенников можно по нескольким характерным признакам. Важно помнить, что в официальной финансовой системе не существует понятия «специальный» или «безопасный счет» для спасения средств.

Другой настораживающий фактор — это установка кодовых ролей, когда звонящий просит называть его «сыном», «внуком» или «сотрудником банка» перед третьими лицами. В любой непонятной ситуации необходимо взять паузу и самостоятельно перезвонить близким либо в банк по официальному номеру, указанному на обороте карты.

Ранее мы рассказывали, как узнать, не оформлен ли на вас кредит.