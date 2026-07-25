Как узнать, не оформлен ли на вас кредит: пошаговая инструкция для казахстанцев

Оформить кредит на чужое имя мошенники могут за считанные минуты, а вот доказать свою непричастность бывает достаточно сложно. Чтобы не столкнуться с неожиданными долгами, важно регулярно проверять свою кредитную историю. Как это сделать и какие шаги предпринять, если обнаружен мошеннический заем, в материале корреспондента агентства Kazinform.

Как проверить, не оформлен ли на вас кредит

По данным Первого Кредитного бюро, для проверки наличия оформленных на свое имя кредитов необходимо получить персональный кредитный отчет. Сделать это можно в мобильном приложении или на сайте Первого кредитного бюро (1cb.kz), а также через портал eGov.kz.

— Персональный кредитный отчет содержит информацию о действующих и завершенных кредитах, статусах договоров, наличии либо отсутствии просроченной задолженности, а также иную информацию, составляющую кредитную историю. Кроме того, рекомендуется ознакомиться с разделом «Информация о произведенных запросах кредитной истории», который позволяет увидеть, какие организации запрашивали Вашу кредитную историю. Это поможет своевременно выявить подозрительную активность, — поделились с редакцией в ведомстве.

Если обнаружили кредит, который не оформляли

Если обнаружили, что на ваше имя оформлен заем в результате мошеннических действий третьих лиц, то в Первом кредитном бюро советуют незамедлительно обратиться в банк или иную финансовую организацию, где был оформлен кредит, с соответствующим заявлением. Проведение проверки и установление обстоятельств оформления займа потребует определенного времени.

— После подтверждения факта мошенничества банк (финансовая организация) передаст в кредитное бюро актуализированные сведения, на основании которых соответствующие изменения будут отражены в кредитной истории. Одновременно рекомендуется обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. При необходимости спор может быть рассмотрен в судебном порядке. В случае принятия судом решения, которым будет установлен факт мошеннического оформления займа, банк (финансовая организация) обязан исполнить судебный акт и внести соответствующие изменения в сведения, передаваемые в кредитное бюро, — пояснили в ведомстве.

Для дополнительной защиты в ведомстве рекомендовали казахстанцам воспользоваться сервисами Первого кредитного бюро «Контроль кредитной истории» и «Стоп кредит». Сервис «Контроль кредитной истории» позволяет получать уведомления о запросах кредитной истории и изменениях в ней, что помогает своевременно выявить попытки мошеннического оформления займа. Сервис «Стоп кредит» позволяет установить добровольный запрет на оформление новых банковских займов и микрокредитов.

Важно сохранить доказательства

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка уточнили, что свою кредитную историю рекомендуется проверять раз в квартал.

Если вы все же попали под действия мошенников, важно сохранить все имеющиеся доказательства.

— Необходимо зафиксировать записи разговоров и голосовых сообщений (при наличии), СМС и коды подтверждения, звонки и переписку, включая сообщения в мессенджерах, уведомления кредитора, выписки по счетам и реквизиты получателей денежных средств. После этого следует обратиться в полицию. Заявление можно подать через портал eGov, e-Otinish либо лично в территориальный орган полиции по месту жительства. Обращение подлежит обязательной регистрации, после чего начинается досудебное расследование, — отметили в ведомстве.

Обращение в полицию позволяет получить постановление о признании потерпевшим либо представление полиции. С полученным постановлением необходимо обратиться к кредитору. На основании данного документа кредитор обязан не позднее трех календарных дней приостановить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по кредиту. При необходимости кредитор вправе запросить дополнительные сведения для проверки обстоятельств.

Важно понимать, что сам факт мошенничества не означает автоматическое списание задолженности. Списание возможно только при одновременном установлении факта мошенничества и нарушений со стороны кредитора при выдаче кредита.

Расследование зависит от сложности дела

Старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Акмолинской области майор полиции Бекзат Назарова отмечает, что при обнаружении кредита, которого Вы не оформляли, необходимо незамедлительно обратиться в полицию. При подаче заявления желательно предоставить удостоверение личности, кредитный договор или информацию о кредите, выписку по счету, переписку, скриншоты сообщений или звонков, если они связаны с мошенничеством, и документы из банка или МФО. Даже если документов немного, заявление будет принято, а необходимые сведения полиция запросит самостоятельно.

— Доказательствами могут стать результаты проверки биометрической идентификации, IP-адреса и технические данные устройства, с которого оформлялся кредит, записи телефонных разговоров, видеозаписи из банков и отделений, сведения о движении денежных средств. Биометрическая идентификация играет важную роль. В ходе расследования проверяется, действительно ли заем оформлял владелец документов либо использовались чужие данные, фотографии, видео или технологии подмены личности, — пояснила Бекзат Назарова.

Фото: РСК Акмолинской области

Срок расследования подобных дел зависит от сложности. Первичные сведения, по словам оперуполномоченной, могут быть получены в течение нескольких дней или недель. Однако полное расследование, включая получение информации от банков, операторов связи и других организаций, может занять несколько месяцев. А если преступление совершено с использованием иностранных интернет-ресурсов или зарубежных счетов, сроки могут увеличиться.

— Вопрос приостановки начисления процентов и штрафов, пока идет разбирательство, решается банком или МФО индивидуально. После получения заявления клиента и регистрации уголовного дела финансовая организация может провести внутреннюю проверку и принять меры по ограничению начисления штрафных санкций. Поэтому важно как можно быстрее обратиться в банк и официально зафиксировать факт мошенничества. Если банк отказывается признавать кредит мошенническим, необходимо запросить письменный ответ банка, обратиться с жалобой в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, предоставить дополнительные доказательства своей непричастности, а при необходимости защищать свои права в судебном порядке», — добавила Бекзат Назарова.

Пошаговая инструкция, если на вас оформили мошеннический кредит

Уведомите банк или МФО (кредитор). Позвоните или напишите кредитору. Потребуйте заблокировать карту, счет и доступ к приложению; зарегистрировать ваше обращение с датой и временем. Сохраните все доказательства Обратитесь в полицию

С момента регистрации в ЕРДР возбуждается досудебное расследование по статье 190 УК РК по факту мошенничества. Ключевой этап — получение постановления о признании потерпевшим либо представления полиции. Полиция устанавливает обстоятельства оформления кредита, проверяет факты использования персональных данных и принимает меры по установлению причастных лиц. С полученным постановлением необходимо обратиться к кредитору. В документе должны быть указаны сумма кредита, дата оформления и наименование кредитора. На основании указанного документа кредитор не позднее трех календарных дней приостанавливает взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по кредиту. В некоторых случаях доказывать свою правоту приходится через суд.

Напомним, ранее мы писали, что делать, если перевели деньги мошенникам.