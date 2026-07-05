Что делать, если перевели деньги мошенникам: пошаговая инструкция

Перевели деньги мошенникам? В полиции объяснили, какие три шага нужно сделать сразу, чтобы повысить шансы на возврат средств, передает корреспондент агентства Kazinform.

Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, главное — не паниковать и действовать как можно быстрее. От скорости обращения в банк и полицию напрямую зависит шанс заблокировать перевод. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Костанайской области, майор полиции Олжас Магыпаров.

Сразу позвоните в банк

Первое, что нужно сделать, немедленно связаться с банком, через который был совершен перевод. Если известно, в каком банке открыт счет получателя, стоит обратиться и туда.

— Чем быстрее человек обратится в банк или полицию, тем быстрее информация попадет в антифрод-систему. Это позволяет оперативно принять меры и попытаться заблокировать денежные средства еще на начальном этапе, — отметил Олжас Магыпаров.

Обратитесь в полицию

После звонка в банк необходимо подать заявление в полицию. Правоохранители также направляют сведения о переводе в антифрод-систему и начинают проверку.

Сохраните все доказательства

Полицейские советуют не удалять ничего, что связано с мошенниками. Для расследования могут понадобиться:

номера телефонов, с которых поступали звонки;

переписка в мессенджерах;

реквизиты счетов, на которые переводились деньги;

банковские чеки и квитанции о переводе.

По словам полицейского, чем больше информации предоставит потерпевший, тем проще установить участников мошеннической схемы.

Можно ли вернуть деньги?

Вернуть средства удается не всегда. Многое зависит от того, насколько быстро человек сообщил о случившемся. Кроме уголовного расследования, пострадавший может обратиться в суд с гражданским иском к владельцу счета, на который были перечислены деньги, о взыскании суммы как неосновательного обогащения.

Какие схемы сегодня самые распространенные?

По данным полиции, лидируют три вида мошенничества. Это телефонные мошенники — те, кто представляются сотрудниками полиции, поликлиник, коммунальных служб, Казпочты, банков, маркетплейсов, Казахтелекома или энергоснабжающих организаций и просят назвать SMS-код.

— Важно понимать: сам по себе SMS-код не дает мошенникам доступ к вашим деньгам. Это лишь одноразовый код для входа в сервис. Основная опасность начинается после того, как человек продолжает выполнять указания злоумышленников, — пояснил Олжас Магыпаров.

Лжеинвестиции или обещание быстрого заработка — как правило при совершении этой схемы используют рекламу в интернете, фотографии и видео с дипфейками известных людей и предлагают вложить деньги в «выгодный проект».

Мошенничество на маркетплейсах — перед покупкой полицейские рекомендуют проверить продавца, уточнить адрес магазина, попросить показать товар по видеосвязи и не переводить деньги, если есть сомнения.

Главное правило

В полиции напоминают: кем бы ни представился собеседник по телефону, не стоит выполнять его инструкции, сообщать коды из SMS или переводить деньги. Также не стоит верить обещаниям быстрого заработка в интернете. Перед тем, как принимать финансовые решения, необходимо проверять информацию на официальных сайтах организаций.

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