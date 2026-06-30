Обещал трудоустройство в Чехии: подозреваемого в мошенничестве задержали в Астане

В Астане задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве под предлогом трудоустройства в Чехии, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.

Сотрудники криминальной полиции столичного района Есиль задержали подозреваемого, который убеждал граждан в возможности быстрого и беспрепятственного трудоустройства за границей.

Следствием установлено, что мужчина получал от потерпевших деньги за свои услуги, после чего переставал выходить на связь. В настоящее время установлена его причастность к шести эпизодам мошенничества.

Подозреваемый признал свою вину. Общая сумма причиненного ущерба составила около 800 тысяч тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее в Астане задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств. Он обещал помочь приобрести жилье по заниженной цене.



