KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Обещал трудоустройство в Чехии: подозреваемого в мошенничестве задержали в Астане

    В Астане задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве под предлогом трудоустройства в Чехии, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    кибермошенники
    Фото: polisia.kz

    Сотрудники криминальной полиции столичного района Есиль задержали подозреваемого, который убеждал граждан в возможности быстрого и беспрепятственного трудоустройства за границей.

    Следствием установлено, что мужчина получал от потерпевших деньги за свои услуги, после чего переставал выходить на связь. В настоящее время установлена его причастность к шести эпизодам мошенничества.

    Подозреваемый признал свою вину. Общая сумма причиненного ущерба составила около 800 тысяч тенге.

    По данному факту проводится досудебное расследование.

    Ранее в Астане задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств. Он обещал помочь приобрести жилье по заниженной цене.

    МВД РК Мошенничество Криминал Ущерб Трудоустройство
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор