Подозреваемого в 30 эпизодах мошенничества задержали в Астане

В столице задержали 51-летнего мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств с обещаниями помочь приобрести жилье по заниженной цене, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в Polisia.kz, мужчина входил в доверие к людям, обещая помочь приобрести жилье по цене ниже рыночной или оформить квартиру по государственным программам. После получения денег он переставал выполнять взятые на себя обязательства.

— В одном из эпизодов подозреваемый, войдя в доверие к потерпевшему под предлогом содействия в приобретении жилья, завладел суммой в размере 1 млн тенге, — сообщили в Polisia.kz.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В отношении него проводится досудебное расследование.

В ходе следствия установлена его причастность еще к 30 аналогичным эпизодам, совершенным по той же схеме.

Полиция призывает граждан внимательно проверять любые предложения о покупке жилья по заниженной цене, оформлении квартир вне очереди или «помощи» в получении жилья по государственным программам.

Ранее сообщалось, подозреваемого в афере с подготовкой к ЕНТ экстрадировали в Казахстан из Албании.