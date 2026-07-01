65-летний учитель потерял 7,5 млн на фиктивной инвестплатформе

65-летний учитель из Акмолинской области лишился 7,5 миллиона тенге, став жертвой интернет-мошенников. Когда собственные сбережения закончились, мужчина стал занимать деньги у знакомых и коллег, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, еще в июле прошлого года мужчина зарегистрировался на одной из интернет-платформ, позиционировавшей себя как инвестиционная компания. После регистрации с ним связались так называемые «финансовые консультанты», которые убедили его начать инвестировать, обещая стабильную прибыль и быстрый рост вложений.

— Поверив обещаниям, мужчина на протяжении нескольких месяцев регулярно переводил деньги на счета, указанные мошенниками. Когда собственные сбережения закончились, он стал занимать средства у знакомых и коллег. В результате доверчивый акмолинец перевел злоумышленникам 7,5 миллиона тенге. Лишь спустя время, когда вывести деньги оказалось невозможно, а представители «инвестиционной компании» перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошеннической схемы, и обратился с заявлением в полицию, — поделились в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено досудебное расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.

— Мошенники постоянно совершенствуют способы обмана. Они создают сайты, практически неотличимые от настоящих инвестиционных платформ, используют поддельные лицензии, демонстрируют фиктивную статистику доходов и убеждают граждан вкладывать все большие суммы. Нередко злоумышленники поддерживают постоянную связь с потерпевшими, создавая иллюзию успешной работы и получения прибыли, — добавили в полиции и призвали граждан критически относиться к предложениям о быстром заработке в интернете.

Напомним, ранее подозреваемого в мошенничестве, который обещал трудоустройство в Чехии, задержали в Астане.