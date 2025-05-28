Курды и правительство Сирии договорились о возвращении сирийцев из лагеря аль-Холь

Аль-Холь — это крупное поселение в пустыне, где содержатся десятки тысяч лиц, предположительно связанных с ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.).

Со слов представителя курдской администрации, достигнута договоренность о создании «совместного механизма» для возвращения семей из лагеря. Переговоры прошли с участием представителей местных властей, центрального правительства и делегации, возглавляемой США, международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.).

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа подчеркнул, что вопрос передачи управления лагерем центральным властям не обсуждался. По его словам, никаких разговоров на эту тему не велось ни с правительством в Дамаске, ни с международными партнерами.

Что касается сирийцев, ранее уже существовал механизм возвращения тех, кто желает вернуться в населенные пункты, находящиеся под контролем курдов. В этих районах действуют центры реинтеграции. Однако нынешнее соглашение стало первой официальной договоренностью о возвращении сирийцев в районы, контролируемые правительством в Дамаске.

Соглашение достигнуто на фоне усилий по расширению сотрудничества между курдскими властями и новым руководством Сирии, пришедшим к власти после отстранения Башара Асада в результате наступления оппозиции в декабре.

Ранее, в марте, временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлум Абди подписали соглашение о включении СДС в состав объединенных вооруженных сил страны. Согласно документу, все пограничные переходы с Ираком и Турцией, аэропорты и нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии должны перейти под контроль центрального правительства.

Ожидается также передача под юрисдикцию Дамаска тюрем, где содержатся около 9 тыс. подозреваемых в связях с ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.).

Данное соглашение стало значительным шагом к объединению ранее раздробленных региональных структур, возникших в Сирии в результате многолетней гражданской войны. Однако процесс реализации идет медленно. Вашингтон оказывает давление на стороны, добиваясь в первую очередь передачи контроля над тюрьмами.

По данным правозащитников, в лагере аль-Холь проживает около 37 тыс. человек — преимущественно жен и детей боевиков ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.), включая граждан Сирии, Ирака и ряда других стран. Лагерь давно критикуется за тяжелые условия содержания и высокий уровень насилия.

Согласно отчету Human Rights Watch, на начало 2025 года в лагерях аль-Холь и Рож содержатся около 42 500 человек, из которых примерно 18 тыс. являются иностранцами, включая женщин и детей из более чем 60 стран.

Соединенные Штаты на протяжении нескольких лет призывают иностранные государства вернуть своих граждан из аль-Холя и меньшего по размеру лагеря Рож. Ирак уже забрал часть своих граждан, но большинство западных стран медлят с репатриацией.

При этом Казахстан в результате пяти этапов «Жусан» (2019–2021 годы) репатриировал из Сирии и Ирака 754 гражданина. Одна из последних репатриированных в рамках операции «Жусан» на днях поделилась опытом возвращения.