    18:35, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Культурной столицей тюркского мира в следующем году станет Андижан

    Под председательством министра культуры и информации РК Аиды Балаевой в Актау состоялось 42-е заседание министров культуры стран ТЮРКСОЙ, передает агентство Kazinform со ссылкой на МКИ РК.

    Культурной столицей тюркского мира в следующем году станет Андижан
    Фото: МКИ РК

    На встрече были обсуждены итоговые документы и поручения президентов, озвученные на XII саммите Организации тюркских государств в Габале (Азербайджан), а также принято решение о создании рабочей группы по усовершенствованию работы организации ТЮРКСОЙ на 2026 год.

    Культурной столицей тюркского мира в следующем году станет Андижан
    Фото: МКИ РК

    Наряду с этим, подведены итоги года «Актау — культурная столица тюркского мира». В своей речи Аида Балаева отметила, что в рамках года «Актау — культурная столица тюркского мира» была проведена масштабная работа.

    Культурной столицей тюркского мира в следующем году станет Андижан
    Фото: МКИ РК

    С приветственным словом к участникам заседания обратился Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев. В выступлении он упомянул, что в этом году организация обеспечила участие более трёх тысяч артистов, издала сотни публикаций и цифровых материалов.

    Культурной столицей тюркского мира в следующем году станет Андижан
    Фото: МКИ РК

    — Выражаю искреннюю благодарность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву за поддержку проекта «Актау — культурная столица тюркского мира» в 2025 году. Выступление казахстанского Президента на Габалинском саммите ещё раз подчеркнуло значимость этого статуса для нашего общего культурного пространства. В этом году мы также стали свидетелями исторического события: главы государств обозначили необходимость укрепления ТЮРКСОЙ в соответствии с вызовами времени и поручили Генеральному секретариату начать эту работу. Это не просто решение — это стратегический рубеж, определяющий будущее культурного сотрудничества стран Тюркского мира, — подчеркнул генеральный секретарь.

    В завершение Аида Балаева передала полномочия временного координатора ТЮРКСОЙ коллеге из Узбекистана Озодбеку Назарбекову в связи с присвоением статуса культурной столицы тюркского мира в 2026 году городу Андижану.

    Культурной столицей тюркского мира в следующем году станет Андижан
    Фото: МКИ РК

    Итогом встречи стало принятие декларации стран-участниц ТЮРКСОЙ.

    В заседании приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов, министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Аскаралы Мадаминов, заместитель министра культуры и туризма Турции доктор Сердар Чам, а также заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев.

    Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) призвана объединить тюркские страны и регионы во имя сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников.

    Ранее Мангистауская область подарила Международной организации ТЮРКСОЙ уникальное достояние казахского народа — семикрылую юрту.

    Культура Казахстан Аида Балаева Минкультуры и информации Узбекистан Тюркский мир Актау ТЮРКСОЙ
