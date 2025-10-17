РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    07:45, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мангистау отправил Международной организации ТЮРКСОЙ особый подарок

    Делегация Мангистауской области подарила Международной организации ТЮРКСОЙ уникальное достояние казахского народа — семикрылую юрту, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

    Мангистау отправил ТЮРКСОЙ особый подарок - юрту
    Фото: акимат Мангистауской области

    Торжественное мероприятие, прошедшее в штаб-квартире ТЮРКСОЙ, было направлено на укрепление культурного сотрудничества и братских связей между тюркоязычными странами.

    Мангистау отправил ТЮРКСОЙ особый подарок - юрту
    Фото: акимат Мангистауской области

    В церемонии приняли участие заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким города Актау Абилкаир Байпаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турции Еркебулан Сапиев, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики доктор Сердар Чам, а также заместитель председателя Партии справедливости и развития профессор доктор Кюршад Зорлу и мэр Анкары Васип Шахин.

    Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что подаренная юрта станет символом единства и сплочённости.

    - Актау достойно несёт звание культурной столицы тюркского мира, превратившись в жемчужину Каспийского моря и место встречи тюркских культур. Подаренная деревянная юрта станет древним символом единства и сплочённости, — сказал он.

    Мангистау отправил ТЮРКСОЙ особый подарок - юрту
    Фото: акимат Мангистауской области

    Аким Актау Абилкаир Байпаков подчеркнул, что статус культурной столицы тюркского мира — это честь и большая ответственность.

    - Казахская юрта — это не просто жилище наших предков, а неотъемлемая часть духовной культуры. Дар, преподнесённый ТЮРКСОЙ и нашим тюркским братьям, символизирует братство и общие культурные корни. Быть культурной столицей тюркского мира — большая честь и ответственность. Мы с радостью принимали все мероприятия этого года и благодарим всех, кто был рядом с нами, - сообщил Абилкаир Байпаков.

    Торжественное мероприятие завершилось праздничной программой с участием мангистауских артистов, представивших зрителям национальные мелодии и танцы.

    Мангистау отправил ТЮРКСОЙ особый подарок - юрту
    Фото: акимат Мангистауской области

    Напомним, 5 апреля состоялось торжественное открытие года «Актау — культурная столица тюркского мира».

    Жанара Мухамедиярова
