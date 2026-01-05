РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:03, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Куда и зачем везут школьников во время зимних каникул в Туркестанской области

    В социальных сетях обсуждают видеозапись с колонной школьных автобусов, следующих в направлении Туркестана. Публикация вызвала у пользователей вопросы о цели поездки и о том, соблюдены ли при этом необходимые меры безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    Авторы комментариев интересуются, куда именно направляются дети в период зимних каникул — на экскурсию, соревнование или иное мероприятие. Особое внимание при этом уделяется вопросам безопасности. Пользователи спрашивают, прошли ли автобусы технический осмотр, пристегнуты ли дети ремнями безопасности и назначены ли ответственные сопровождающие.

    — Каникулы должны быть безопасными. Жизнь и здоровье детей важнее любой поездки, —говорится в комментарии к видео.

    В ответ на официальный запрос Kazinform в управлении образования Туркестанской области сообщили, что перевозка школьников связана с проведением областного этапа республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам.

    Интеллектуальное соревнование пройдет с 6 по 8 января на базе лицея «Білім-Инновация» в городе Туркестане. В олимпиаде примут участие 1092 учащихся, прошедшие отборочные этапы в школах городов и районов области.

    — 5 января школьники из отдаленных районов будут организованно доставлены в Туркестан в сопровождении сотрудников дорожной полиции и медицинских работников. После прибытия участники олимпиады разместятся в общежитиях лицея «Білім-Инновация». Вместе с учащимися в город прибудут районные методисты и ведущие педагоги, — уточнили в ведомстве.

    В управлении образования подчеркнули, что вопросы дорожной безопасности, а также соблюдение порядка в местах проживания участников находятся на контроле специалистов ведомства, областного центра «Дарын», а также районных и городских отделов образования.

    Все организационные и меры безопасности, заверили в ведомстве, реализуются в соответствии с действующими нормативными требованиями.

    Ранее сообщалось, сколько дней продлятся зимние каникулы у казахстанских школьников. В Минпросвещения напомнили, что в этот период важно не только эффективно организовать досуг детей, но и совместно с родителями уделить особое внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий, соблюдению правил общественной и пожарной безопасности, а также вопросам кибербезопасности.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Образование Автобус Туркестан школа
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
