Куда и зачем везут школьников во время зимних каникул в Туркестанской области

Авторы комментариев интересуются, куда именно направляются дети в период зимних каникул — на экскурсию, соревнование или иное мероприятие. Особое внимание при этом уделяется вопросам безопасности. Пользователи спрашивают, прошли ли автобусы технический осмотр, пристегнуты ли дети ремнями безопасности и назначены ли ответственные сопровождающие.

— Каникулы должны быть безопасными. Жизнь и здоровье детей важнее любой поездки, —говорится в комментарии к видео.

В ответ на официальный запрос Kazinform в управлении образования Туркестанской области сообщили, что перевозка школьников связана с проведением областного этапа республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам.

Интеллектуальное соревнование пройдет с 6 по 8 января на базе лицея «Білім-Инновация» в городе Туркестане. В олимпиаде примут участие 1092 учащихся, прошедшие отборочные этапы в школах городов и районов области.

— 5 января школьники из отдаленных районов будут организованно доставлены в Туркестан в сопровождении сотрудников дорожной полиции и медицинских работников. После прибытия участники олимпиады разместятся в общежитиях лицея «Білім-Инновация». Вместе с учащимися в город прибудут районные методисты и ведущие педагоги, — уточнили в ведомстве.

В управлении образования подчеркнули, что вопросы дорожной безопасности, а также соблюдение порядка в местах проживания участников находятся на контроле специалистов ведомства, областного центра «Дарын», а также районных и городских отделов образования.

Все организационные и меры безопасности, заверили в ведомстве, реализуются в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Ранее сообщалось, сколько дней продлятся зимние каникулы у казахстанских школьников. В Минпросвещения напомнили, что в этот период важно не только эффективно организовать досуг детей, но и совместно с родителями уделить особое внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий, соблюдению правил общественной и пожарной безопасности, а также вопросам кибербезопасности.