10 дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах

Важно эффективно организовать свободное время школьников в период зимних каникул и способствовать развитию их личностных качеств. С этой целью в рамках единой программы воспитания «Адал азамат» предусмотрен ряд мероприятий.

Детям в свободное время рекомендуется:

чтение книг;

посещение познавательных экскурсий в музеи, выставочные залы, научные центры и к историческим памятникам;

участие в спортивных играх, катание на коньках и лыжах;

участие в благотворительных акциях и других мероприятиях.

В школах и организациях дополнительного образования министерством рекомендуется проведение ряда образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий.

Как подчеркнули в ведомстве, одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи необходимо совместно с родителями уделить особое внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, общественной безопасности детей, пожарной безопасности дома и кибербезопасности.

Данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.

Ранее мы рассказали, как выбрать безопасный карнавальный костюм для ребенка.