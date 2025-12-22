10 дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах
Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней — с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.
Важно эффективно организовать свободное время школьников в период зимних каникул и способствовать развитию их личностных качеств. С этой целью в рамках единой программы воспитания «Адал азамат» предусмотрен ряд мероприятий.
Детям в свободное время рекомендуется:
- чтение книг;
- посещение познавательных экскурсий в музеи, выставочные залы, научные центры и к историческим памятникам;
- участие в спортивных играх, катание на коньках и лыжах;
- участие в благотворительных акциях и других мероприятиях.
В школах и организациях дополнительного образования министерством рекомендуется проведение ряда образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий.
Как подчеркнули в ведомстве, одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи необходимо совместно с родителями уделить особое внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, общественной безопасности детей, пожарной безопасности дома и кибербезопасности.
Данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.
Ранее мы рассказали, как выбрать безопасный карнавальный костюм для ребенка.