    15:26, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    10 дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах

    Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней — с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.

    В казахстанских школах начались зимние каникулы
    Фото: Министерство просвещения РК

    Важно эффективно организовать свободное время школьников в период зимних каникул и способствовать развитию их личностных качеств. С этой целью в рамках единой программы воспитания «Адал азамат» предусмотрен ряд мероприятий.

    Детям в свободное время рекомендуется:

    • чтение книг;
    • посещение познавательных экскурсий в музеи, выставочные залы, научные центры и к историческим памятникам;
    • участие в спортивных играх, катание на коньках и лыжах;
    • участие в благотворительных акциях и других мероприятиях.

    В школах и организациях дополнительного образования министерством рекомендуется проведение ряда образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий.

    Как подчеркнули в ведомстве, одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи необходимо совместно с родителями уделить особое внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, общественной безопасности детей, пожарной безопасности дома и кибербезопасности.

    Данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.

    Ранее мы рассказали, как выбрать безопасный карнавальный костюм для ребенка.

    Наталья Мосунова
    Автор
