Куда можно сдать использованные елки в Алматы
Алматинский зоологический парк объявляет акцию по приему использованных новогодних елок, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.
Алматинский зоологический парк запустил экологическую акцию по приему использованных натуральных новогодних елок, предоставляя им возможность получить вторую жизнь и внести вклад в благополучие животных.
После завершения новогодних праздников жители города могут не выбрасывать живые ёлки, а передать их в Алматинский зоопарк. Принятые деревья будут размещены в вольерах и использованы для обогащения среды обитания животных.
Елки применяются в вольерах оленей, косуль, ланей, кабанов и других животных. Новые природные объекты вызывают у животных живой интерес: они исследуют деревья, пробуют их на вкус, трутся, играют с ветками и корой. Это способствует повышению их активности, снижению стресса и разнообразию повседневной жизни.
Место приема елок: служебный вход Алматинского зоопарка (ул. Орманова, 64). Срок приёма: 8-18 января. Принимаются только натуральные живые елки.
