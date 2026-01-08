Куда можно сдать использованные елки в Алматы

Алматинский зоологический парк запустил экологическую акцию по приему использованных натуральных новогодних елок, предоставляя им возможность получить вторую жизнь и внести вклад в благополучие животных.

После завершения новогодних праздников жители города могут не выбрасывать живые ёлки, а передать их в Алматинский зоопарк. Принятые деревья будут размещены в вольерах и использованы для обогащения среды обитания животных.

Елки применяются в вольерах оленей, косуль, ланей, кабанов и других животных. Новые природные объекты вызывают у животных живой интерес: они исследуют деревья, пробуют их на вкус, трутся, играют с ветками и корой. Это способствует повышению их активности, снижению стресса и разнообразию повседневной жизни.

Место приема елок: служебный вход Алматинского зоопарка (ул. Орманова, 64). Срок приёма: 8-18 января. Принимаются только натуральные живые елки.

