РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:37, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Куда можно сдать использованные елки в Алматы

    Алматинский зоологический парк объявляет акцию по приему использованных новогодних елок, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    Куда можно сдать использованные новогодние елки в Алматы
    Фото: freepik.com

    Алматинский зоологический парк запустил экологическую акцию по приему использованных натуральных новогодних елок, предоставляя им возможность получить вторую жизнь и внести вклад в благополучие животных.

    После завершения новогодних праздников жители города могут не выбрасывать живые ёлки, а передать их в Алматинский зоопарк. Принятые деревья будут размещены в вольерах и использованы для обогащения среды обитания животных.

    Елки применяются в вольерах оленей, косуль, ланей, кабанов и других животных. Новые природные объекты вызывают у животных живой интерес: они исследуют деревья, пробуют их на вкус, трутся, играют с ветками и корой. Это способствует повышению их активности, снижению стресса и разнообразию повседневной жизни.

    Место приема елок: служебный вход Алматинского зоопарка (ул. Орманова, 64). Срок приёма: 8-18 января. Принимаются только натуральные живые елки.

    Ранее мы писали, как в Алматы встретили 2026 год.

    Теги:
    Зоопарк Экология Алматы Елки
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают