Куда летал президент Ирана до происшествия

19 мая с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси состоялась церемония сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Trend.

Главы государств запустили гидроузлы «Худаферин» и «Гыз Галасы».

Гидроузлы «Худаферин» и «Гыз Галасы», построенные на государственной границе Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран, на реке Араз, были сооружены с целью выработки электроэнергии и орошения.

Проекты гидроузлов были разработаны на основе соглашения, подписанного в октябре 1977 года между Советским Союзом и Ираном. Хотя строительство гидроузлов, проекты которых были переработаны в начале 1990-х годов, было остановлено в результате оккупации Арменией 20 процентов территории Азербайджана, строительные работы впоследствии велись только со стороны Исламской Республики Иран.

Работы по строительству плотин на гидроузлах «Худаферин» и «Гыз Галасы», которые послужат улучшению выработки электроэнергии и снабжения посевных угодий водой за счет рационального использования водных ресурсов реки Араз, завершены, начались работы по наполнению водохранилищ.

В водохранилище «Худаферин» собрано 503 миллиона кубометров воды, а в водохранилище «Гыз Галасы» - 42 миллиона кубометров, что составляет 40 и 85 процентов их общего объема.

Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.