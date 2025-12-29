РУ
    17:46, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Куат Хамитов сделал заявление о бое с лидером рейтинга UFC

    37-летний казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов заявил, что готов выйти в октагон против лидера рейтинга UFC Армана Царукяна из Армении на турнире организации HFC в Ереване 30 декабря, передает агентство Kazinform.

    Куат Хамитов, UFC, смешанные единоборства
    Фото: kuat__khamitov/Instagram

    Главным событием турнира HFC (Hype Fighting Championship) назначен бой по правилам бразильского джиу-джитсу между лидером UFC Арманом Царукяном и российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет. Куат Хамитов на этом турнире должен быть задействован как ведущий.

    Однако, Хамитов в своем Instagram заявил, что его роль на турнире может поменяться.

    — До меня дошли слухи, что Шара Буллет может не прилететь на турнир, что он может не появиться на арене. Так вот, Hype Fighting, обращаюсь к вам! Вы можете рассчитывать на меня! Если Арман Царукян готов, то и я готов в любой момент выскочить и показать крутое шоу на турнире Hype Fighting Championship, — заявил казахстанский боец.

    Состоится ли поединок Хамитов-Царукян, станет известно уже 30 декабря.

    Ранее другой 37-летний казахстанский боец Жалгас Жумагулов нацелился на новые чемпионские пояса. 

