Куат Хамитов сделал заявление о бое с лидером рейтинга UFC

Главным событием турнира HFC (Hype Fighting Championship) назначен бой по правилам бразильского джиу-джитсу между лидером UFC Арманом Царукяном и российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет. Куат Хамитов на этом турнире должен быть задействован как ведущий.

Однако, Хамитов в своем Instagram заявил, что его роль на турнире может поменяться.

— До меня дошли слухи, что Шара Буллет может не прилететь на турнир, что он может не появиться на арене. Так вот, Hype Fighting, обращаюсь к вам! Вы можете рассчитывать на меня! Если Арман Царукян готов, то и я готов в любой момент выскочить и показать крутое шоу на турнире Hype Fighting Championship, — заявил казахстанский боец.

Состоится ли поединок Хамитов-Царукян, станет известно уже 30 декабря.

