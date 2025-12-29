Жалгас Жумагулов нацелился на новые чемпионские пояса в 37 лет

В минувшие выходные Жумагулов успешно защитил титул чемпиона чешской лиги Oktagon. Его соперником был Давид Дворак, который, как и Жумагулов, ранее выступал в UFC.

Нокаутировав Давида, Жалгас заявил, что в свои 37 лет не намерен думать о завершении карьеры и хочет одерживать новые победы и устанавливать рекорды.

Так, Жумагулов сказал, что планирует стать двойным чемпионом в Oktagon, поднявшись в весовой категории.

— Я всегда дерусь за свою страну. Всем показываю, кто такие казахи! Я много раз говорил: хоть мне 37 лет — мы, казахи, открываемся после 35 лет. И я сегодня это доказал, что я только начинаю! Я хочу подняться на категорию и стать двойным чемпионом Oktagon, — сказал Жумагулов.

Говоря о тактике на бой с Двораком, Жумагулов отметил работу своего тренера Артема Левина.

— Мы планировали, чтобы соперник сперва вымахался, чтобы у меня чуть-чуть потом пошел, и со второй минуты первого раунда начать газовать, — заявил Жалгас Жумагулов.

Ранее Жумагулов заявлял, что также намерен вернуться в UFC (Ultimate Fighting Championship — международная спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам и базирующаяся в Лас-Вегасе, США).