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    11:06, 16 Май 2024 | GMT +6

    Кто стрелял в премьер-министра Словакии?

    Словакия, стрельба
    Фото: TASR via AP

    СМИ Словакии публикуют подробности о личности задержанного. Им оказался Юрай Цинтула - 71-летний житель города Левице, расположенного на западе Словакии, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Нападавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо был сразу же задержан на месте стрельбы. Отмечается, что нападавший произвел пять выстрелов в политика.

    Словацкий телеканал JOJ сообщает, что задержанный Ю.Цинтула, 1953 года рождения. В 2005 году явился одним из основателем литературного клуба «Дуга».

    До 2016 года был председателем этого литературного клуба и написал три поэтических сборника. С 2015 года является членом Общества словацких писателей. По информации JOJ 24, в 2016 году работал водителем в торговом центре в городе Левице.

    Для совершения нападения Юрай Цинтула использовал официально зарегистрированное короткоствольное оружие. Во время задержания он заявил, что не согласен с политикой премьер-министра.

    По словам министра внутренних дел Словакии Матуша Шутая Эштока, это был явно политически мотивированный акт. Генеральный прокурор Марош Жилинка заявил, что правоохранительные органы отреагируют на расстрел премьер-министра бескомпромиссно.

    Президент Словакии назвала нападение на премьер-министра «нападением на демократию».

    Нападение осудили не только представители соседних государств, но и европейские и мировые лидеры, в том числе президенты Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, США Джо Байден, России Владимир Путин,  Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    После нападения на Р. Фицо работа нынешней сессии парламента Словакии приостановлена на неопределенный срок.

    — В ближайшие дни будет обеспечена защита всех конституционных чиновников страны. Также будет усилена полицейская охрана ряда СМИ, некоторых представителей оппозиции, — сообщил министр внутренних дел Словакии.

     

    Теги:
    Словакия Европа Режим ЧС Происшествия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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