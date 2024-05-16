Кто стрелял в премьер-министра Словакии?

СМИ Словакии публикуют подробности о личности задержанного. Им оказался Юрай Цинтула - 71-летний житель города Левице, расположенного на западе Словакии, передает собственный корреспондент Kazinform.

Нападавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо был сразу же задержан на месте стрельбы. Отмечается, что нападавший произвел пять выстрелов в политика.

Словацкий телеканал JOJ сообщает, что задержанный Ю.Цинтула, 1953 года рождения. В 2005 году явился одним из основателем литературного клуба «Дуга».

До 2016 года был председателем этого литературного клуба и написал три поэтических сборника. С 2015 года является членом Общества словацких писателей. По информации JOJ 24, в 2016 году работал водителем в торговом центре в городе Левице.

Для совершения нападения Юрай Цинтула использовал официально зарегистрированное короткоствольное оружие. Во время задержания он заявил, что не согласен с политикой премьер-министра.

По словам министра внутренних дел Словакии Матуша Шутая Эштока, это был явно политически мотивированный акт. Генеральный прокурор Марош Жилинка заявил, что правоохранительные органы отреагируют на расстрел премьер-министра бескомпромиссно.

Президент Словакии назвала нападение на премьер-министра «нападением на демократию».

Нападение осудили не только представители соседних государств, но и европейские и мировые лидеры, в том числе президенты Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, США Джо Байден, России Владимир Путин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После нападения на Р. Фицо работа нынешней сессии парламента Словакии приостановлена на неопределенный срок.