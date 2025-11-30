Кто построит автодорожный мост за 9,4 млрд тенге в Шымкенте

По данным портала государственных закупок, на участие в конкурсе поступили две заявки:

ТОО «BCN Group»,

ТОО «Корпорация Береке А».

В лоте указано: «Статус закупки — состоялась», а победителем признано ТОО «BCN Group» (Bazis Construction).

Компания работает на рынке строительства и осуществляет деятельность по ОКЭД: строительство жилых и нежилых зданий, дорог и автомагистралей, а также ряд дополнительных направлений, включая ремонт специализированного оборудования.

Лот был размещен городским управлением пассажирского транспорта и автодорог. Прием заявок длился шесть дней — с 19 по 24 ноября. Закупка проводилась с использованием рейтингово-балльной системы.

Общая стоимость проекта — 9 434 909 820 тенге:

173 802 696 тенге — финансирование первого года,

9 261 107 123 тенге — финансирование второго года.

Потенциальные подрядчики должны были подтвердить соответствие ряду обязательных условий, включая наличие лицензий, отсутствие налоговой задолженности свыше шести МРП, отсутствие статуса банкротства или ликвидации, наличие необходимых материальных, технических и трудовых ресурсов и опыт реализации аналогичных проектов за последние 10 лет.

Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

После заключения договора подрядчик обязан демонтировать и исправить любые работы, выполненные с нарушениями проекта или нормативов, заменить персонал в течение 72 часов при выявлении нарушений или недостаточной квалификации, предоставлять фотоотчеты и оперативную информацию о ходе работ по первому требованию заказчика.

Согласно технической документации, ввод автодорожного моста в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.

Это не единственный крупный инфраструктурный проект, размещенный на портале госзакупок в последние месяцы. Ранее сообщалось о планах акимата построить гараж для служебных автомобилей стоимостью 793 млн тенге.

Также размещена закупка почти на 41 млрд тенге на строительство новой взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек аэропорта Шымкента.

Кроме того, публиковалась информация о том, сколько средств городской акимат запросил на обеспечение своей деятельности в 2025–2027 годах.