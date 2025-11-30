РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:15, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Кто построит автодорожный мост за 9,4 млрд тенге в Шымкенте

    Конкурсная закупка с использованием рейтингово-балльной системы на строительство автомобильного моста транспортной развязки на пересечении проспекта Байдибек би и Малой объездной дороги по улице Толеметова завершена, передает корреспондент агентства Kazinform.

    эскиз
    Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

    По данным портала государственных закупок, на участие в конкурсе поступили две заявки:

    • ТОО «BCN Group»,
    • ТОО «Корпорация Береке А».

    В лоте указано: «Статус закупки — состоялась», а победителем признано ТОО «BCN Group» (Bazis Construction).

    Компания работает на рынке строительства и осуществляет деятельность по ОКЭД: строительство жилых и нежилых зданий, дорог и автомагистралей, а также ряд дополнительных направлений, включая ремонт специализированного оборудования.

    Лот был размещен городским управлением пассажирского транспорта и автодорог. Прием заявок длился шесть дней — с 19 по 24 ноября. Закупка проводилась с использованием рейтингово-балльной системы.

    Общая стоимость проекта — 9 434 909 820 тенге:

    • 173 802 696 тенге — финансирование первого года,
    • 9 261 107 123 тенге — финансирование второго года.

    Потенциальные подрядчики должны были подтвердить соответствие ряду обязательных условий, включая наличие лицензий, отсутствие налоговой задолженности свыше шести МРП, отсутствие статуса банкротства или ликвидации, наличие необходимых материальных, технических и трудовых ресурсов и опыт реализации аналогичных проектов за последние 10 лет.

    эскиз
    Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

    После заключения договора подрядчик обязан демонтировать и исправить любые работы, выполненные с нарушениями проекта или нормативов, заменить персонал в течение 72 часов при выявлении нарушений или недостаточной квалификации, предоставлять фотоотчеты и оперативную информацию о ходе работ по первому требованию заказчика.

    Согласно технической документации, ввод автодорожного моста в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.

    Это не единственный крупный инфраструктурный проект, размещенный на портале госзакупок в последние месяцы. Ранее сообщалось о планах акимата построить гараж для служебных автомобилей стоимостью 793 млн тенге.

    Также размещена закупка почти на 41 млрд тенге на строительство новой взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек аэропорта Шымкента.

    Кроме того, публиковалась информация о том, сколько средств городской акимат запросил на обеспечение своей деятельности в 2025–2027 годах.

