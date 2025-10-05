Акимат Шымкента планирует построить гараж за 793 млн тенге
Проект будет реализован на участке площадью 0,35 га по улице Шаяхметова. Заказчиком выступает городское управление строительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Шымкенте объявлен конкурс на строительство гаража для служебных автомобилей и административно-бытового комплекса акимата. Лот размещен на портале государственных закупок.
— Целью строительства объекта является создание помещений для хранения служебных автомобилей, их технического обслуживания, а также обустройство комфортных помещений для штатных сотрудников, — говорится в проектной документации.
Конкурс проводится с использованием рейтингово-балльной системы. Плановая сумма закупки — 668,2 млн тенге, из которых на первом этапе предусмотрено 172,98 млн тенге, на втором — 495,23 млн тенге.
При этом общая сметная стоимость строительства по проекту составляет 793,2 млн тенге (в ценах 2025 года), включая:
- строительно-монтажные работы — 630,4 млн тенге
- оборудование — 37,8 млн тенге
- прочие расходы — 124,993 млн тенге.
Согласно утвержденному проекту, объект будет включать:
- гаражные боксы (на 38 и 6 машино-мест, а также отдельный бокс для автобуса)
- автомойку с высоконапорным оборудованием и системой водоотведения
- мастерскую с ямой и автоподъемником грузоподъемностью 4 тонны
- административно-бытовой корпус
- насосную станцию и мусорную площадку.
Административно-бытовое здание будет одноэтажным, с комнатами для охраны, диспетчеров, сотрудников, врача, а также зоной отдыха и санузлом.
Комплекс рассчитан на обслуживание шести сотрудников в одну смену (6 дней в неделю по 8 часов). За техническое состояние и чистоту автомобилей, согласно проекту, отвечает водитель.
Рабочий проект прошел государственную экспертизу и рекомендован к утверждению как соответствующий нормативам. В техническом задании подчеркивается требование максимально использовать оборудование, материалы и конструкции казахстанских производителей. Работы планируется завершить за шесть месяцев.
Прием заявок на участие в конкурсе начнется 10 октября и завершится 13 октября.
Ранее на портале госзакупок был размещен лот на реконструкцию аэродрома в аэропорту Шымкента, предусматривающий строительство второй взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. Общая стоимость проекта составляет почти 41 млрд тенге.
Заявки на участие в лоте подали четыре компании. Победителем стало ТОО «Казахдорстрой».