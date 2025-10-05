РУ
    00:14, 05 Октябрь 2025 | GMT +5

    Акимат Шымкента планирует построить гараж за 793 млн тенге

    Проект будет реализован на участке площадью 0,35 га по улице Шаяхметова. Заказчиком выступает городское управление строительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акимат Шымкента планирует построить гараж за 793 млн тенге
    Фото: акимат Шымкента

    В Шымкенте объявлен конкурс на строительство гаража для служебных автомобилей и административно-бытового комплекса акимата. Лот размещен на портале государственных закупок.

    — Целью строительства объекта является создание помещений для хранения служебных автомобилей, их технического обслуживания, а также обустройство комфортных помещений для штатных сотрудников, — говорится в проектной документации.

    Конкурс проводится с использованием рейтингово-балльной системы. Плановая сумма закупки — 668,2 млн тенге, из которых на первом этапе предусмотрено 172,98 млн тенге, на втором — 495,23 млн тенге.

    При этом общая сметная стоимость строительства по проекту составляет 793,2 млн тенге (в ценах 2025 года), включая:

    • строительно-монтажные работы — 630,4 млн тенге
    • оборудование — 37,8 млн тенге
    • прочие расходы — 124,993 млн тенге.

    Согласно утвержденному проекту, объект будет включать:

    • гаражные боксы (на 38 и 6 машино-мест, а также отдельный бокс для автобуса)
    • автомойку с высоконапорным оборудованием и системой водоотведения
    • мастерскую с ямой и автоподъемником грузоподъемностью 4 тонны
    • административно-бытовой корпус
    • насосную станцию и мусорную площадку.

    Административно-бытовое здание будет одноэтажным, с комнатами для охраны, диспетчеров, сотрудников, врача, а также зоной отдыха и санузлом.

    Комплекс рассчитан на обслуживание шести сотрудников в одну смену (6 дней в неделю по 8 часов). За техническое состояние и чистоту автомобилей, согласно проекту, отвечает водитель.

    Рабочий проект прошел государственную экспертизу и рекомендован к утверждению как соответствующий нормативам. В техническом задании подчеркивается требование максимально использовать оборудование, материалы и конструкции казахстанских производителей. Работы планируется завершить за шесть месяцев.

    Прием заявок на участие в конкурсе начнется 10 октября и завершится 13 октября.

    Ранее на портале госзакупок был размещен лот на реконструкцию аэродрома в аэропорту Шымкента, предусматривающий строительство второй взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. Общая стоимость проекта составляет почти 41 млрд тенге.

    Заявки на участие в лоте подали четыре компании. Победителем стало ТОО «Казахдорстрой».

