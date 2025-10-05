Акимат Шымкента планирует построить гараж за 793 млн тенге

В Шымкенте объявлен конкурс на строительство гаража для служебных автомобилей и административно-бытового комплекса акимата. Лот размещен на портале государственных закупок.

— Целью строительства объекта является создание помещений для хранения служебных автомобилей, их технического обслуживания, а также обустройство комфортных помещений для штатных сотрудников, — говорится в проектной документации.

Конкурс проводится с использованием рейтингово-балльной системы. Плановая сумма закупки — 668,2 млн тенге, из которых на первом этапе предусмотрено 172,98 млн тенге, на втором — 495,23 млн тенге.

При этом общая сметная стоимость строительства по проекту составляет 793,2 млн тенге (в ценах 2025 года), включая:

строительно-монтажные работы — 630,4 млн тенге

оборудование — 37,8 млн тенге

прочие расходы — 124,993 млн тенге.

Согласно утвержденному проекту, объект будет включать:

гаражные боксы (на 38 и 6 машино-мест, а также отдельный бокс для автобуса)

автомойку с высоконапорным оборудованием и системой водоотведения

мастерскую с ямой и автоподъемником грузоподъемностью 4 тонны

административно-бытовой корпус

насосную станцию и мусорную площадку.

Административно-бытовое здание будет одноэтажным, с комнатами для охраны, диспетчеров, сотрудников, врача, а также зоной отдыха и санузлом.

Комплекс рассчитан на обслуживание шести сотрудников в одну смену (6 дней в неделю по 8 часов). За техническое состояние и чистоту автомобилей, согласно проекту, отвечает водитель.

Рабочий проект прошел государственную экспертизу и рекомендован к утверждению как соответствующий нормативам. В техническом задании подчеркивается требование максимально использовать оборудование, материалы и конструкции казахстанских производителей. Работы планируется завершить за шесть месяцев.

Прием заявок на участие в конкурсе начнется 10 октября и завершится 13 октября.

Ранее на портале госзакупок был размещен лот на реконструкцию аэродрома в аэропорту Шымкента, предусматривающий строительство второй взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. Общая стоимость проекта составляет почти 41 млрд тенге.

Заявки на участие в лоте подали четыре компании. Победителем стало ТОО «Казахдорстрой».