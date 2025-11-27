Кто может по очереди получить участок для строительства дома в Костанае
Всего в очереди на получение участков под ИЖС числится более 43 тысяч человек, передает корреспондент агентства Kazinform.
Распределение участков стартовало в ноябре 2025 года. По информации городских властей, на территории микрорайона «Кунай» города Костанай планируется распределить 1792 земельных участка под ИЖС. Из них 1668 свободны, 124 — уже обладают возведенными одно- и двухэтажными жилыми домами. Все объекты обеспечены инженерными коммуникациями и необходимой инфраструктурой. Площадь каждого участка составляет 0,08 га (8 соток).
Для того, чтобы расширить возможности приобретения жилья, принято решение допустить к участию очередников до 43 287 номера, согласно актуализированному списку.
Приобрести дома можно за наличный расчет или через банки второго уровня по механизму жилищного кредитования. Распределение объектов будет проводиться с учетом номера очереди.
Более подробно с условиями можно ознакомиться здесь.
О том, как работает механизм распределения участков под ИЖС в Костанайской области, Kazinform писал накануне.
В Казахстане в очереди на получение участков стоит более 4,2 млн человек.