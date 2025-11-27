РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:26, 27 Ноябрь 2025

    Кто может по очереди получить участок для строительства дома в Костанае

    Всего в очереди на получение участков под ИЖС числится более 43 тысяч человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: pexels

    Распределение участков стартовало в ноябре 2025 года. По информации городских властей, на территории микрорайона «Кунай» города Костанай планируется распределить 1792 земельных участка под ИЖС. Из них 1668 свободны, 124 — уже обладают возведенными одно- и двухэтажными жилыми домами. Все объекты обеспечены инженерными коммуникациями и необходимой инфраструктурой. Площадь каждого участка составляет 0,08 га (8 соток).

    Для того, чтобы расширить возможности приобретения жилья, принято решение допустить к участию очередников до 43 287 номера, согласно актуализированному списку.

    Приобрести дома можно за наличный расчет или через банки второго уровня по механизму жилищного кредитования. Распределение объектов будет проводиться с учетом номера очереди.

    Более подробно с условиями можно ознакомиться здесь.

    О том, как работает механизм распределения участков под ИЖС в Костанайской области, Kazinform писал накануне.

    В Казахстане в очереди на получение участков стоит более 4,2 млн человек.

    Земельный участок Регионы Казахстана Костанайская область Строительство Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
