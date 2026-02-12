Кто из казахстанцев выступит на Олимпиаде в Милане 12 февраля

График выступления казахстанских спортсменов на 12 февраля выглядит следующим образом (указанное время – казахстанское).

В 16:15 начнется финал-1 в индивидуальном фристайле-могуле среди мужчин. За награды посоревнуется Павел Колмаков. Для начала ему необходимо попасть в Топ-8 по итогам финала-1, чтобы оспорить награды в финале-2.

В 17:00 в лыжных гонках начнется заезд на 10 км среди женщин, на старте - Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко.

В 20:30 в конькобежном спорте состоятся заезды на 5000 метров у женщин, Казахстан представляет Надежда Морозова.

Отметим, что на соревнованиях зимней Олимпиады-2026 Казахстан представляют 36 спортсменов в 10 видах спорта – биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах страмплина, северное двоеборье, фристайл-могул, фристайл-акробатика, горнолыжный спорт, шорт-трек, конькобежный спорт и фигурное катание.

Также Казахстан на Олимпиаде-2026 представлен в судейском корпусе в двух видах спорта – фристайле-могуле и фигурном катании.

