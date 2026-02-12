РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:00, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Кто из казахстанцев выступит на Олимпиаде в Милане 12 февраля

    В шестой соревновательный день зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, Кортина-д’Ампеццо и ряде других городов северной Италии казахстанские спортсмены будут состязаться в трех видах спорта, передает Kazinform.

    Сборная Казахстана приняла участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026
    Фото: Сали Сабиров

    График выступления казахстанских спортсменов на 12 февраля выглядит следующим образом (указанное время – казахстанское).

    В 16:15 начнется финал-1 в индивидуальном фристайле-могуле среди мужчин. За награды посоревнуется Павел Колмаков. Для начала ему необходимо попасть в Топ-8 по итогам финала-1, чтобы оспорить награды в финале-2. 

    В 17:00 в лыжных гонках начнется заезд на 10 км среди женщин, на старте - Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко.

    В 20:30 в конькобежном спорте состоятся заезды на 5000 метров у женщин, Казахстан представляет Надежда Морозова.

    Отметим, что на соревнованиях зимней Олимпиады-2026 Казахстан представляют 36 спортсменов в 10 видах спорта – биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах страмплина, северное двоеборье, фристайл-могул, фристайл-акробатика, горнолыжный спорт, шорт-трек, конькобежный спорт и фигурное катание.

    Также Казахстан на Олимпиаде-2026 представлен в судейском корпусе в двух видах спорта – фристайле-могуле и фигурном катании.

    Ранее стало известно, чем кормят и где разместили казахстанских спортсменов-участников ОИ-2026 в Милане. А также какая атмосфера царила на улицах Милана в преддверии зимних Олимпийских игр.

    Полный график выступления спортсменов Казахстана на зимней Олимпиаде-2026 доступен здесь.

    Спорт Олимпиада 2026 Италия
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
