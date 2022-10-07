Кто будет баллотироваться на пост Президента Казахстана?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан готовится к проведению досрочных президентских выборов, которые состоятся 20 ноября. Меньше недели осталось до завершения выдвижения кандидатов в Президенты страны и в настоящий момент уже пять кандидатов намерены баллотироваться на высший пост государства. Кто они и что значат предстоящие выборы для политической системы Казахстана в целом, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Для чего проводятся досрочные президентские выборы

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести в стране досрочные президентские выборы в своем Послании народу Казахстана 1 сентября текущего года, отметив, что государству необходим новый мандат доверия населения для того, чтобы обеспечить продолжение реформ на пути построения справедливого Казахстана.

Глава государства также озвучил неожиданную для многих инициативу, предложив ограничить срок полномочий президента одним семилетним сроком вместо предыдущих двух пятилетних сроков и запретить переизбрание.

Обращаясь к общественности Туркестанской области в ходе рабочего визита в регион 27 сентября, Касым-Жомарт Токаев объяснил, зачем стране нужна эта беспрецедентная инициатива.

«Я считаю, что эта реформа — смелый шаг к демократии. Несмотря на определенные риски, я абсолютно уверен, что это решение необходимо во имя светлого будущего нашего народа. Можно задаться вопросом, для чего нужны реформы. Дело в том, что должность президента не должен занимать долгое время один человек. Будь то в мире или в нашей стране, если только один человек долгое время занимает высший пост, такая ситуация не делает чести ни стране, ни ее руководителю», - сказал Президент.

По мнению Главы государства, создание подобного прецедента «откроет дорогу честным и талантливым политикам».

«В целом люди понимают суть нашего плана по изменению политической системы. Для продолжения этой работы нам нужен мандат доверия в соответствии с обновленной Конституцией. Именно поэтому на 20 ноября назначены досрочные президентские выборы. Мы проведем эту кампанию честно и прозрачно в соответствии с законом», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Конституционные поправки были одобрены казахстанским Парламентом и подписаны Главой государства 17 сентября т.г. - через несколько месяцев после того, как 5 июня народ проголосовал за пакет конституционных поправок, которые, как ожидается, ускорят продвижение политических реформ.

Рестарт политической системы

Итак, 21 сентября Глава государства подписал Указ о проведении досрочных президентских выборов 20 ноября текущего года.

В своем заявлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что эти выборы запустят перезагрузку всей политической системы страны.

«Эти выборы запускают избирательный цикл, который радикально перезагрузит всю политическую систему. Это позволит нам и впредь сосредоточиться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан. В своем Послании я анонсировал ряд масштабных социально-экономических мероприятий, которые будут реализованы в ближайшее время. В Избирательном манифесте, который я вскоре представлю общественности, будут изложены новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса», - говорится в заявлении Касым -Жомарта Токаева.

Президент пообещал, что предвыборная кампания будет проводиться в строгом соответствии с законом - пройдет честно, открыто и с широким участием отечественных и международных наблюдателей.

Какие кандидаты претендуют на пост Главы государства

Выдвижение кандидатов началось 23 сентября и продлится до 11 октября.

В настоящее время 5 кандидатов на пост Главы государства выдвинули партии и общественные организации.

Первый кандидат был объявлен от аграрной партии «Ауыл». 30 сентября на внеочередном XX съезде Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвинула председателя Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП «Атамекен», который также является председателем Ассоциации фермеров Жигули Дайрабаева (1954 г. р.) в качестве своего кандидата на пост Главы государства. 5 октября Жигули Дайрабаев подал все необходимые документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата.

«В нашей стране проводятся очень важные реформы. Члены партии полностью поддерживают эти реформы и верят, что они придадут большой импульс развитию нашей страны», - говорится в заявлении партии «Ауыл».

1 октября стало известно, что кандидатом от Общенациональной социал-демократической партии стал председатель астанинского филиала партии Нурлан Ауесбаев (1957 г. р.). 7 октября он сдал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации.

«Казахстан находится на пороге больших социально-политических внутренних и глобальных изменений, и сейчас как никогда нуждается в целостной и систематической реализации социал-демократической идеологии. Это борьба с олигархией и коррупцией, радикальное сокращение бедности и имущественного расслоения, реализация принципа справедливости в социальной сфере, политике и экономике, а также создание подлинно демократического, правового, ответственного государства, контролируемой и открытой перед народом системы власти», - говорится в заявлении партии.

3 октября РОП «Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат» выдвинуло руководителя Института экономических исследований Международного научного комплекса «Астана» Мейрама Кажыкена (1961 г. р.) в качестве своего кандидата в Президенты. Он подал свои документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию 4 октября.

5 октября Гражданский альянс, Молодежное объединение Qazaqstan Team, Казахстанский союз спортсменов предложили кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост Президента.

6 октября Демократическая партия «Ақ жол» и Народная партия Казахстана заявили, что поддержат кандидатуру действующего Президента. В этот же день на внеочередном XXIV съезде партия «Аманат» выдвинула Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в Президенты.

Сегодня, 7 октября, на пост Президента Республики Казахстан от РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников» была выдвинута общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Каракат Абден.

Напомним, в результате последней конституционной реформы был введен запрет Президенту состоять в партии на период своих полномочий.

В ходе своего выступления на встрече с общественностью Павлодарской области Глава государства сказал от какого объединения он будет баллотироваться.

«Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно – ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации», - отметил Президент.

Все это, по словам Главы государства, говорит о существенно возросшей за три с половиной года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований.

«Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности Главы государства от различных партий и объединений», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Министр юстиции Канат Мусин отметил, что закон не предусматривает ограничения на участие в выборах от имени коалиции.

«По закону одно республиканское объединение может выдвинуть одного кандидата. А коалиция - это политический термин. Если все предложат, то это будет считаться коалицией», - пояснил Канат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах внеочередного XXIV съезда партии «Аманат».

При этом, по его словам, для выдвижения кандидата от имени коалиции не нужно проводить совместный съезд и другие совещания, потому что каждая организация уже сделала свое предложение.

Позже председатель партии «Аманат» Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

«Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов.

В состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения.

На форуме народной коалиции, который прошел с участием Главы государства, Касым-Жомарт Токаев отметил, что различные общественные организации предложили выдвинуть его кандидатуру на этих выборах.

«Как я говорил ранее, Глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность – баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие. Очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения. Таким образом, коалиция охватывает все социальные слои», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

7 октября документы Касым-Жомарта Токаева о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан были представлены в ЦИК РК.

Как пройдут выборы

Проверка соответствия кандидатов требованиям Конституции и конституционного закона о выборах и сбор подписей пройдет с 23 сентября по 21 октября.

Предвыборная агитация продлится 28 дней - с 18.00 21 октября по 18 ноября.

19 ноября - день ​​тишины, когда агитация запрещена. А 20 ноября граждане отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать за следующего Президента.

Подведение предварительных итогов состоится 21-22 ноября, а подведение итогов и регистрация избранного Президента состоятся до 27 ноября.

Кто может баллотироваться в Президенты

Кандидат должен иметь казахстанское гражданство по рождению, высшее образование, а также быть резидентом Казахстана в течение последних 15 лет. Он должен быть не моложе 40 лет, иметь стаж государственной службы или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным (казахским) языком.

Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком.

Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге.

Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.

Почему важны эти выборы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что предстоящие выборы – это вступление государства в новый электоральный цикл, который обеспечит перезапуск всех ключевых политических институтов.

Государственный советник Ерлан Карин отмечает, что проведение президентских выборов полностью соответствует логике политических преобразований последних трех лет.

«Конституционная реформа закрепила новый, более сбалансированный порядок взаимодействия ветвей власти. А для запуска новой модели необходима перезагрузка всей политической системы, включая такие ключевые институты государства, как президент, парламент, правительство и маслихаты», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, времени хватило не только на широкое общественное обсуждение кампании, но и на предварительную подготовку потенциальных участников.

«По закону выборы проходят в течение двух месяцев со дня их назначения, но по факту вся кампания продлится три месяца», — добавил он.

Политолог Данияр Ашимбаев считает, что в целом - это редкая для страны ситуация, когда график выборов был объявлен заранее, как на президентских, так и на парламентских выборах.

Он также подчеркнул хорошие политические позиции Касым-Жомарта Токаева.

«Он показал себя в этом году жестким и решительным лидером, инициатором масштабных политических реформ, стал в определенном смысле не продолжателем, а победителем Старого Казахстана. Обширная международная программа даже последних недель (визиты Папы Римского, председателя КНР, Конгресс религий, саммит ШОС, визит в Нью-Йорк) показала большое влияние Президента в мире», - сказал эксперт.

В случае избрания - это будет последний срок для действующего Президента.

«Делая новый срок своим последним, Касым-Жомарт Токаев снимает вопрос о личных амбициях на пожизненное правление и получает возможность заняться плановыми преобразованиями страны и общества, остро нуждающихся в серьезной модернизации», - отметил Данияр Ашимбаев.

В Казахстане президентские выборы проводились шесть раз - в 1991, 1999, 2005, 2011, 2015 и 2019 годах. Большинство из них были досрочными. В соответствии со сроками прошли первые выборы президента, состоявшиеся 1 декабря 1991 года и третьи – 4 декабря 2005 года.

Последние выборы в Казахстане состоялись в июне 2019 года, через три месяца после того, как Нурсултан Назарбаев ушел в отставку.

На них победил Касым-Жомарт Токаев, набрав почти 71% голосов, конкурируя с шестью кандидатами.