КТК работает в полную мощность - глава Минэнерго

— На сегодняшний момент КТК работает с двумя ВПУ. В воскресенье мы запустили ВПУ № 3, он вышел с ремонта. В короткое время нам не удалось его отремонтировать ввиду плохих погодных условий. Черное море обуславливается особенностью — в зимний период там очень большие штормы, высота волны более 2,5 метров. Даже в предыдущие годы нам приходилось замедлять работу терминала из-за плохих условий, — рассказал Аккенженов.

Министр отметил, что ВПУ № 1 и № 3 сейчас работают стабильно, а атакованный ВПУ № 2 находится в полуплавучем состоянии.

— Он полузатопленный. Я говорил ранее, что была пробоина размером 3,5 на 2 метра. Поэтому на сегодняшний момент из-за погодных условий мы не смогли восстановить его плавучесть и не смогли оценить техническое состояние внутренних систем ВПУ. Сложность, опять-таки — это погода и внутренние течения, — объяснил он.

Вместе с тем, Минэнерго заказало два новых ВПУ в Арабских Эмиратах. Сроки их доставки порядка 30 дней.

— Далее будет проводиться работа по их монтажу и демонтажу других ВПУ — порядка 40 дней. В целом, 70 дней у нас уйдет на установку двух новых ВПУ. И КТК будет работать с тремя ВПУ, — сказал Аккенженов.

Напомним, последняя атака на КТК произошла 29 ноября в 06:06 по времени Астаны. Тогда безэкипажные катеры разрушили выносное причальное устройство ВПУ-2 в акватории морского порта Новороссийска. Правительство Казахстана взяло ситуацию на особый контроль. В связи с этим 30 ноября МИД РК выразил протест.

10 декабря стало известно, что после вывода из строя ВПУ-2 часть объемов нефти с месторождения Кашаган начали перенаправлять в Китай.



