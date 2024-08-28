Крушение суперяхты в Сицилии: капитана обвиняют в непредумышленном убийстве

Капитан затонувшего судна уже под следствием, а другие члены экипажа также допрошены прокуратурой. В то время как расследование крушения британского парусника Bayesian у берегов Палермо продолжается, водолазы работают, чтобы предотвратить утечку топлива, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

После того, как капитан судна Джеймс Катфилда стал подозреваемым в непредумышленном убийстве, мировые судьи в городе Термини-Имерезе заслушали показания других членов экипажа. Теперь и они могут оказаться под следствием. По некоторым сведениям, в отношении ряда лиц это уже произошло, но пока официальных подтверждений тому нет.

В воскресенье все члены экипажа были допрошены. Протоколы будут переведены на итальянский язык.

Джеймс Катфилд будет в третий раз заслушан следователями во вторник в отеле Domina Zagarella в Санта-Флавии, Палермо, где члены экипажа остановились после трагедии. Большинство из них уже покинули или покинут Сицилию в ближайшие несколько часов. Это боцман, два матроса, главный инженер и три девушки хостес.

Капитану и его помощнику придётся задержаться на случай, если у следователей возникнут дополнительные вопросы.

50-летнего Катфилда, уроженца новозеландского Окленда с многолетним опытом шкипера, которого обвиняют в непредумышленном убийстве, решили защищать два известных адвоката: Джованни Риццути из Палермо и Альдо Мордилья из Генуи.

Показания Катфилда и его заместителя Купмана — ключевые в деле и должны помочь установить, что именно произошло в ту роковую ночь, и допустили ли члены экипажа ошибки, когда, как предполагает следствие, шторм застал их врасплох.

Главная гипотеза, озвученная сотрудниками службы гражданской обороны, в том, что парусник попал в так называемый водяной смерч или «даунбурст» — локальное погодное явление, которое возникает в грозу. И все равно экспертам непонятно, почему судно, построенное итальянской верфью Perini Navi, которое называли непотопляемым, потерпело крушение. По сообщениям водолазов спасательной службы, которые в течение недели неоднократно опускались в воду для проведения сложных операций и поиска пропавших, подвижный шверт, обеспечивающий устойчивое положение судна, был приподнят. Возможно, это и способствовало затоплению.

Компания Camper & Nicholsons разрабатывает план по подъему яхты с глубины 49 метров.

Напомним, что в среду итальянские водолазы нашли и доставили на берег тела пяти пассажиров яхты Bayesian, принадлежащей британскому бизнесмену. Всего пропавшими без вести числились шесть человек. Среди них были 59-летний британский миллиардер Майк Линч, его 18-летняя дочь Ханна, а также две супружеские пары: Джонатан Блумер с женой Джуди и Крис Морвилло с женой Недой. Позже было найдено последнее тело.

Яхта затонула у берегов Сицилии в понедельник рано утром. В первые часы после крушения спасатели извлекли 15 человек, включая годовалого ребенка. Позже в тот же день было найдено тело шеф-повара Рикальдо Томаса.

Эксперты затрудняются объяснить, как крупное роскошное судно, предположительно оснащенное первоклассными системами и средствами безопасности, могло затонуть за считанные минуты, как это описали свидетели. Другая яхта, находившаяся рядом, от шторма не пострадала.