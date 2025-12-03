О ходе расследования крушения самолета AZAL близ Актау рассказал Канат Бозумбаев

По его словам, расследование делится на две части. Криминальную составляющую расследует Генеральная прокуратура. А само авиационное происшествие — Министерство транспорта.

— Министерство транспорта — на завершающей стадии расследования. Сейчас ждем окончательное заключение от лицензиаров или владельцев технологий, аэронавигационные приборы и так далее. И, в принципе, по Минтрансу готовы будем завершить. Может быть, в этом году или в начале следующего года. А то, что касается части Генпрокуратуры, там тоже подвижки есть. Вы же видели различные заявления лидеров соседних государств. Поэтому, мы надеемся, что в следующем году там тоже завершится, — сказал вице-премьер.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года рядом с Актау, крушение потерпел пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.

На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.

30 декабря международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала к тщательному и беспристрастному расследованию происшествия.

4 февраля Министерство транспорта РК опубликовало предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия.

Окончательный отчет по авиакатастрофе близ Актау будет опубликован до декабря этого года, сообщали ранее.

Позже заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев на брифинге в Правительстве прокомментировал ход расследования крушения самолет AZAL близ Актау.