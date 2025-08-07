РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:55, 07 Август 2025 | GMT +5

    Крушение самолета AZAL: когда опубликуют окончательные итоги расследования

    Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев на брифинге в Правительстве прокомментировал ход расследования крушения самолет AZAL близ Актау, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Крушение самолета AZAL: когда опубликуют окончательные итоги расследования
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — Министерство транспорта достаточно интенсивно работает, новые навыки приобрели наши специалисты в рамках работы с международными экспертами. Международные эксперты из разных стран участвуют в работе. Часть оборудования до сих пор находится за рубежом на экспертизе, она в ближайшее время вернется. Стадия анализа завершается, стадия переходит к подготовке окончательного отчета. Думаю, надо набраться терпения. Через несколько месяцев будет окончательный отчет, — сообщил вице-премьер.

    Также, по его словам, правоохранительные органы проводят взрывотехническую экспертизу.

    — Единственный вопрос, я бы не хотел политизировать этот вопрос, каким образом он получил повреждения. На эти вопросы должна ответить взрывотехническая экспертиза, которая по линии правоохранительных органов проводится. Насколько я знаю, они отправили запросы в другие страны, где на вооружении находится различного рода оружие, с такими поражающими элементами, которые были найдены в фюзеляже упавшего самолета. Поэтому истина до конца года, все требования будут до буквы, до точки выполнены, — добавил Канат Бозумбаев.

    Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года рядом с Актау, крушение потерпел пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.

    На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.

    30 декабря международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала к тщательному и беспристрастному расследованию происшествия.

    4 февраля Министерство транспорта РК опубликовало предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия.

    Окончательный отчет по авиакатастрофе близ Актау будет опубликован до декабря этого года, сообщали ранее.

    Крушение самолета Актау Азербайджан Канат Бозумбаев
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
