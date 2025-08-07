Крушение самолета AZAL: когда опубликуют окончательные итоги расследования

— Министерство транспорта достаточно интенсивно работает, новые навыки приобрели наши специалисты в рамках работы с международными экспертами. Международные эксперты из разных стран участвуют в работе. Часть оборудования до сих пор находится за рубежом на экспертизе, она в ближайшее время вернется. Стадия анализа завершается, стадия переходит к подготовке окончательного отчета. Думаю, надо набраться терпения. Через несколько месяцев будет окончательный отчет, — сообщил вице-премьер.

Также, по его словам, правоохранительные органы проводят взрывотехническую экспертизу.

— Единственный вопрос, я бы не хотел политизировать этот вопрос, каким образом он получил повреждения. На эти вопросы должна ответить взрывотехническая экспертиза, которая по линии правоохранительных органов проводится. Насколько я знаю, они отправили запросы в другие страны, где на вооружении находится различного рода оружие, с такими поражающими элементами, которые были найдены в фюзеляже упавшего самолета. Поэтому истина до конца года, все требования будут до буквы, до точки выполнены, — добавил Канат Бозумбаев.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года рядом с Актау, крушение потерпел пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.

На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.

30 декабря международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала к тщательному и беспристрастному расследованию происшествия.

4 февраля Министерство транспорта РК опубликовало предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия.

Окончательный отчет по авиакатастрофе близ Актау будет опубликован до декабря этого года, сообщали ранее.