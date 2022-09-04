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Крупный степной пожар потушили в Туркестанской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Сентября 2022, 13:15
Крупный степной пожар потушили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Возгорание произошло на территории филиала Туркестанского государственного регионального природного парка «Туркестан-Сырдарья», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«3 сентября в 13:40 произошло возгорание сухой травы и кустарников на площади 10 га. Борьба с огнем сопровождалась сложными метеоусловиями. Шквалистый ветер свыше 25 м/с способствовал распространению огня. В борьбе со стихией участвовали 70 человек и 8 единиц техники. Пожар ликвидировали в 21:40. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе акимата области.

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В настоящее время в пожароопасныx зонаx области, организовано дежурство из 35 работников и 4 единиц техники Туркестанского государственного регионального природного парка «Туркестан-Сырдарья».

Аким области Дархан Сатыбалды держит ситуацию на личном контроле.

Ранее сообщалось, что вчера природные пожары произошли в пяти регионах страны.

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