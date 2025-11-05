РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:40, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Крупное месторождение золота обнаружено в Турции

    В ходе геологоразведочных работ в районе деревни Алачахан уезда Кангал провинции Сивас, выявлено около 424 тыс. унций золота, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Крупное месторождение золота обнаружено в Турции
    Фото: dunya.com

    По результатам исследований специалистов компании Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden), в месторождении содержится около 14,9 млн тонн руды со средним содержанием 0,89 грамма золота на тонну.

    При этом, согласно уведомлению, направленному в Платформу публичного раскрытия информации (KAP), данные ресурсы классифицированы как «возможный источник» в соответствии со стандартами UMREK и JORC.

    Как оказалось, все работы проводились на участке площадью 5 804 гектара, из которых 45 гектаров были охвачены бурением. Всего выполнено 360 керновых бурений общей глубиной 96 649 метров и проведено более 96 тыс. лабораторных анализов методом «огневого испытания» в сертифицированной лаборатории Bureau Veritas в Анкаре.

    Если учитывать, что средняя цена золота на данный момент составляет около $4 тыс. за унцию, ориентировочная стоимость обнаруженных запасов достигает $1,7 млрд.

    Между тем, компания Ermaden планирует продолжить буровые и исследовательские работы, чтобы уточнить объемы общих запасов, обновить классификацию ресурсов и приступить к технико-экономическому обоснованию проекта.

    Ранее мы писали о том, почему стоимость золота увеличивается и как это влияет на мировой финансовый рынок.

    Позднее сообщалось, что Турция вошла в тройку крупнейших покупателей золота после Казахстана и Бразилии.

    Теги:
    Турция Золото Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают