Крупное месторождение золота обнаружено в Турции

По результатам исследований специалистов компании Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden), в месторождении содержится около 14,9 млн тонн руды со средним содержанием 0,89 грамма золота на тонну.

При этом, согласно уведомлению, направленному в Платформу публичного раскрытия информации (KAP), данные ресурсы классифицированы как «возможный источник» в соответствии со стандартами UMREK и JORC.

Как оказалось, все работы проводились на участке площадью 5 804 гектара, из которых 45 гектаров были охвачены бурением. Всего выполнено 360 керновых бурений общей глубиной 96 649 метров и проведено более 96 тыс. лабораторных анализов методом «огневого испытания» в сертифицированной лаборатории Bureau Veritas в Анкаре.

Если учитывать, что средняя цена золота на данный момент составляет около $4 тыс. за унцию, ориентировочная стоимость обнаруженных запасов достигает $1,7 млрд.

Между тем, компания Ermaden планирует продолжить буровые и исследовательские работы, чтобы уточнить объемы общих запасов, обновить классификацию ресурсов и приступить к технико-экономическому обоснованию проекта.

Ранее мы писали о том, почему стоимость золота увеличивается и как это влияет на мировой финансовый рынок.

Позднее сообщалось, что Турция вошла в тройку крупнейших покупателей золота после Казахстана и Бразилии.