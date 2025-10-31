Турция вошла в тройку крупнейших покупателей золота

В последние годы в Турции приняли решение укреплять финансовую стабильность страны в условиях растущего мирового спроса на драгоценный металл за счет увеличения запасов.

Согласно отчету Всемирного совета по золоту (World Gold Council) за третий квартал 2025 года, мировой спрос на золото вырос на 3% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордных 1 313 тонн.

Таким образом, Центральные банки по всему миру стараются пополнять свои резервы, увеличив их совокупно на 220 тонн за квартал.

Среди крупнейших покупателей золота – Казахстан (18 тонн), Бразилия (15 тонн) и Турция (7 тонн). По данным турецких СМИ, общий объем золотых резервов главного финансового регулятора Турции после последних операций достиг 641 тонны.

В данном контексте эксперты отмечают, что интерес к золоту со стороны Центробанков усиливается на фоне экономической неопределенности и геополитических рисков.

Для Турции золото остается стратегическим инструментом защиты от валютных колебаний и способом укрепления национальной финансовой независимости.

