Крупный завод по производству извести открыли в Туркестанской области

В Тюлькубасском районе прошла торжественная церемония открытия завода по производству извести ТОО «Састобе Инновационный комплекс». Это крупный производственный проект, направленный на повышение индустриального потенциала региона.

Фото: акимат Туркестанской области

В значимом мероприятии принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который поздравил с запуском завода и отметил, что новое производство придаст импульс развитию экономики региона.

Фото: акимат Туркестанской области

— Прежде всего, поздравляю всех с наступающим Днем Независимости! В преддверии праздника открывается новый известковый завод «Састобе Инновационный комплекс». Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание диверсификации экономики и открытию производств. Главным приоритетом экономики страны должно быть не сырье, а высокотехнологичное производство и инновационная индустрия. В Туркестанской области в этом направлении ведется масштабная работа. Мы дали приоритет открытию производств и сфере глубокой переработки. В результате этой работы в области открываются современные заводы, соответствующие международным требованиям. Всего несколько месяцев назад мы были свидетелями начала строительства этого крупного комплекса. И вот за короткое время завершен первый этап строительства завода, и предприятие готово начать производство. Это важное событие не только для Туркестанской области, но и всей страны. За счет проекта общей стоимостью 180 миллиардов тенге увеличится объем производства не только района, но и области. В целом будет открыто около тысячи рабочих мест, при этом уже на самом известковом заводе трудоустроено около ста наших земляков. Выражаю благодарность инвестору и ответственным гражданам, реализовавшим этот важный проект. Желаю коллективу завода успехов, здоровья и благополучия! Пусть открываются новые заводы, и наша область развивается! — сказал аким области.

Фото: акимат Туркестанской области

Руководитель проекта компании «Sinoma-TCDRI» Жу Сианг Го и президент компании «Саутс-Ойл» Серикжан Сейтжанов также выступили с поздравительной речью, отметив, что данное производство полностью обеспечит страну отечественной продукцией.

Общая стоимость проекта — 180 млрд тенге. Строительство всего комплекса планируется завершить в 2026–2027 годах. В этом году введен в эксплуатацию известковый производственный комплекс, куда инвестировано 32 млрд тенге.

Основная цель компании «Састобе Инновационный комплекс» — наладить производство извести, каустической соды, карбида кальция, ПВХ и цемента. При выходе на полную мощность предприятие будет выпускать 400 тыс. тонн извести, 1 млн тонн цемента, 200 тыс. тонн карбида кальция, 100 тыс. тонн каустической соды, 120 тыс. тонн ПВХ в год.

Запуск предприятия положительно повлияет на снижение уровня безработицы в регионе. Всего в рамках проекта будет обеспечено постоянной работой около тысячи человек, из них 100 рабочих мест открыто уже в этом году.

В ходе торжественной церемонии аким области осмотрел территорию завода, ознакомился с производственными процессами, современными технологиями и условиями труда. Он поручил уделить особое внимание вопросам безопасности и ведению производства в соответствии с экологическими требованиями.

Отметим, в Туркестанской области приоритет отдается привлечению инвестиций и открытию производств. Работа в этом направлении будет продолжена.