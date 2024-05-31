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    23:11, 30 Май 2024 | GMT +6

    Крупный пожар на складе потушили в Алматинской области

    Крупный пожар на складе потушили в Алматинской области
    Фото: МЧС РК

    В поселке Боралдай Алматинской области горел склад с медицинскими отходами и деревянными поддонами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    30 мая в 20:07 на линию 101 пункта связи пожарной части № 9 поселка Боралдай поступило сообщение о загорании склада по улице Менделеева 10А. На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области по второму рангу.

    — По прибытию на место происшествия установлено, что произошло загорание складского помещения с медицинскими отходами и деревянными поддонами. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Ликвидация в 20:35. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — отметили в пресс-службе ДЧС региона.

    В тушении пожара были задействованы 43 сотрудника и 12 единиц техники.

    Ранее в городе Каскелен также произошел крупный пожар на складе по производству рубероида.

    Теги:
    МЧС Пожар Регионы Казахстана Пожарные Алматинская область Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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