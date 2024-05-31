Крупный пожар на складе потушили в Алматинской области

В поселке Боралдай Алматинской области горел склад с медицинскими отходами и деревянными поддонами, передает корреспондент агентства Kazinform.

30 мая в 20:07 на линию 101 пункта связи пожарной части № 9 поселка Боралдай поступило сообщение о загорании склада по улице Менделеева 10А. На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области по второму рангу.

— По прибытию на место происшествия установлено, что произошло загорание складского помещения с медицинскими отходами и деревянными поддонами. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Ликвидация в 20:35. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — отметили в пресс-службе ДЧС региона.

В тушении пожара были задействованы 43 сотрудника и 12 единиц техники.

Ранее в городе Каскелен также произошел крупный пожар на складе по производству рубероида.