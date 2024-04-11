Крупный пожар на складе потушили в Алматинской области

В городе Каскелен произошел пожар на складе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с места пожара распространилось в соцсетях. Загорелся склад возле рынка «Барыс».

По данным ДЧС Алматинской области, 10 апреля в 16:05 в дежурную часть поступило сообщение о загорании отдельно стоящего одноэтажного склада по производству рубероида в городе Каскелен Карасайского района.

- На место вызова направлены силы и средства ДЧС Алматинской области. По предварительным данным, до прибытия пожарных подразделений с места пожара бригадой скорой помощи госпитализированы три человека. Установлено загорание склада по хранению и по производству рубероида на предварительной площади 1200 квадратных метров. Склад полностью охвачен огнем. Угрозы распространения огня нет. Забор воды производился при помощи гидроэлеватора с реки Каскеленка, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Пожар локализован в 17:15 и ликвидирован в 17:50. Не допущено распространения огня на рядом расположенное административное двухэтажное здание. Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса (разгерметизация емкости с топливом для производственного оборудования).

В тушении были задействованы 40 сотрудников и 15 единиц техники ДЧС Алматинской области, девять сотрудников и две единицы техники ДЧС Алматы, бригада скорой помощи, сотрудники районного отдела полиции.