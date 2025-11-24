Крупный поток незаконного алкоголя и табака пресекли в Алматы
В Алматы с начала года выявлено и пресечено значительное число нарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя, табака и нефтепродуктов, передает агентство Kazinform.
По данным департамента госдоходов по городу, за десять месяцев из незаконного оборота было изъято:
- свыше 180,2 тыс. литров алкогольной продукции;
- более 1 млн пачек табачных изделий;
- свыше 10 тыс. тонн нефтепродуктов.
Как отмечают в ведомстве, основные нарушения в сфере оборота алкогольной продукции связаны с деятельностью без лицензии и отсутствием сопроводительных накладных. По табачной продукции чаще всего фиксируется реализация немаркированных изделий, а по нефтепродуктам — оборот без соответствующего документального сопровождения.
— Незаконный оборот подакцизной продукции наносит серьезный ущерб государству и добросовестному бизнесу, а также представляет потенциальную угрозу здоровью населения. Для проверки подлинности подакцизной продукции жители могут воспользоваться мобильными приложениями «e-Sapa» и «NAQTY ONIM», — сообщили в департаменте.
Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировано рекордное количество нарушений с подакцизной продукцией. Также, недавно в стране был продлен запрет на вывоз нефтепродуктов.