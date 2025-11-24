РУ
    14:51, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Крупный поток незаконного алкоголя и табака пресекли в Алматы

    В Алматы с начала года выявлено и пресечено значительное число нарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя, табака и нефтепродуктов, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: ДГД Алматы

    По данным департамента госдоходов по городу, за десять месяцев из незаконного оборота было изъято:

    • свыше 180,2 тыс. литров алкогольной продукции;
    • более 1 млн пачек табачных изделий;
    • свыше 10 тыс. тонн нефтепродуктов.

    Как отмечают в ведомстве, основные нарушения в сфере оборота алкогольной продукции связаны с деятельностью без лицензии и отсутствием сопроводительных накладных. По табачной продукции чаще всего фиксируется реализация немаркированных изделий, а по нефтепродуктам — оборот без соответствующего документального сопровождения.

    — Незаконный оборот подакцизной продукции наносит серьезный ущерб государству и добросовестному бизнесу, а также представляет потенциальную угрозу здоровью населения. Для проверки подлинности подакцизной продукции жители могут воспользоваться мобильными приложениями «e-Sapa» и «NAQTY ONIM», — сообщили в департаменте.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировано рекордное количество нарушений с подакцизной продукцией. Также, недавно в стране был продлен запрет на вывоз нефтепродуктов. 

    Нарушения Алкоголь Алматы Табачные изделия
    Еламан Турысбеков
    Автор
