Крупный поток незаконного алкоголя и табака пресекли в Алматы

По данным департамента госдоходов по городу, за десять месяцев из незаконного оборота было изъято:

свыше 180,2 тыс. литров алкогольной продукции;

более 1 млн пачек табачных изделий;

свыше 10 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как отмечают в ведомстве, основные нарушения в сфере оборота алкогольной продукции связаны с деятельностью без лицензии и отсутствием сопроводительных накладных. По табачной продукции чаще всего фиксируется реализация немаркированных изделий, а по нефтепродуктам — оборот без соответствующего документального сопровождения.

— Незаконный оборот подакцизной продукции наносит серьезный ущерб государству и добросовестному бизнесу, а также представляет потенциальную угрозу здоровью населения. Для проверки подлинности подакцизной продукции жители могут воспользоваться мобильными приложениями «e-Sapa» и «NAQTY ONIM», — сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировано рекордное количество нарушений с подакцизной продукцией. Также, недавно в стране был продлен запрет на вывоз нефтепродуктов.