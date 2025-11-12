Запрет на вывоз нефтепродуктов продлили в Казахстане
Правительство Казахстана продлило ограничения на экспорт некоторых видов топлива, передает корреспондент агентства Kazinform.
Приказ вступит в силу 21 ноября.
Ограничения на вывоз внутри ЕАЭС
С 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года запрещен вывоз бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом.
Исключения составляют:
- - смазочные масла;
- - топливо в баках автомобилей (не более одного раза в день);
- - авиационное топливо для научных исследований, испытаний и проб промышленного производства;
- - гуманитарная помощь по решению Правительства.
Ограничения на вывоз за пределы ЕАЭС
С 1 января по 30 июня 2026 года запрещен вывоз легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и битума.
Ранее сообщалось, что в Правительстве рассмотрели вопросы обеспечения внутренних потребностей на рынке ГСМ. Ответственным госорганам поручили разработать детальный план по недопущению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на госгранице, в том числе посредством мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах.