Запрет на вывоз нефтепродуктов продлили в Казахстане

Приказ вступит в силу 21 ноября.

Ограничения на вывоз внутри ЕАЭС

С 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года запрещен вывоз бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Исключения составляют:

- смазочные масла;

- топливо в баках автомобилей (не более одного раза в день);

- авиационное топливо для научных исследований, испытаний и проб промышленного производства;

- гуманитарная помощь по решению Правительства.

Ограничения на вывоз за пределы ЕАЭС

С 1 января по 30 июня 2026 года запрещен вывоз легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и битума.

Ранее сообщалось, что в Правительстве рассмотрели вопросы обеспечения внутренних потребностей на рынке ГСМ. Ответственным госорганам поручили разработать детальный план по недопущению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на госгранице, в том числе посредством мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах.