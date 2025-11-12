РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:40, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Запрет на вывоз нефтепродуктов продлили в Казахстане

    Правительство Казахстана продлило ограничения на экспорт некоторых видов топлива, передает корреспондент агентства Kazinform.

    нефть
    Коллаж: Canva

    Приказ вступит в силу 21 ноября. 

    Ограничения на вывоз внутри ЕАЭС

    С 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года запрещен вывоз бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Исключения составляют:

    • - смазочные масла;
    • - топливо в баках автомобилей (не более одного раза в день);
    • - авиационное топливо для научных исследований, испытаний и проб промышленного производства;
    • - гуманитарная помощь по решению Правительства.

     

    Ограничения на вывоз за пределы ЕАЭС

    С 1 января по 30 июня 2026 года запрещен вывоз легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и битума.

    Ранее сообщалось, что в Правительстве рассмотрели вопросы обеспечения внутренних потребностей на рынке ГСМ. Ответственным госорганам поручили разработать детальный план по недопущению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на госгранице, в том числе посредством мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах.

    Теги:
    Казахстан Правительство РК Нефть Запрет на вывоз
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают