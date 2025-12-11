РУ
    17:45, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Крупный молочный завод построит иранская компания в Казахстане

    Иранская компания Solico Group построит в нашей стране молочный завод мощностью 200 тысяч тонн продукции в год, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев предложил укреплять сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли.

    – Иран является одним из основных покупателей казахстанского зерна. В прошлом году товарооборот в агропромышленном секторе составил 220 млн долларов, а за 10 месяцев этого года объем продажи зерна достиг 280 млн долларов. Мы оказываем поддержку предпринимателям, инвестирующим в сельское хозяйство. На сегодняшний день реализуется ряд совместных проектов. В качестве примера можно привести деятельность иранской компании Solico Group, которая планирует построить в нашей стране молочный завод мощностью 200 тысяч тонн продукции в год, а также запустить производство детского питания. Как известно, компания Kourosh Food Industry также выразила заинтересованность в выходе на рынок Казахстана. Она намерена открыть в нашей стране предприятия по производству растительного масла и развитию птицеводства. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы всегда открыты к сотрудничеству. Приглашаю иранских предпринимателей к запуску совместных проектов и открытию современных производственных мощностей в Казахстане, – сказал Глава нашего государства в ходе казахско-иранского бизнес-форума.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Иран подписали девять документов.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
