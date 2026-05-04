Крупный дорожный проект за 67 млрд тенге реализуют у «Алматы Арены»

В Алатауском районе Алматы планируется строительство новых дорог в квадрате улиц Бауыржана Момышулы, Монке би, Фаризы Онгарсыновой и проспекта Рыскулова, передает агентство Kazinform.

Информация об этом появилась в опубликованном лоте на сайте государственных закупок. На реализацию проекта предусмотрено более 67 млрд тенге.

Заказчиком выступает городское управление строительства. Согласно технической спецификации, проект охватывает территорию в районе «Алматы Арены» и предполагает не только создание новой улично-дорожной сети, но и комплексное развитие инженерной инфраструктуры.

В рамках проекта предусмотрено строительство 22,9 километра новых дорог с двух- и четырехполосным движением. Ширина проезжей части составит от 7 до 15 метров, а покрытие выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона — прочного и долговечного материала, рассчитанного на высокую транспортную нагрузку.

Помимо автомобильных дорог, планируется обустройство тротуаров общей площадью свыше 120 тысяч квадратных метров, строительство велодорожек площадью почти 29 тысяч квадратных метров, а также установка 852 водопропускных труб.

Проект также включает благоустройство и озеленение территории, строительство ливневой канализации, локальных очистных сооружений, наружного освещения, систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, телекоммуникационных сетей, а также светофорных объектов и организацию дорожного движения.

Объект отнесен к категории повышенного уровня ответственности, а сама территория рассматривается как часть масштабного развития полицентра «Западные ворота» и новой жилой застройки вблизи «Алматы Арены».

Строительные работы планируется начать во втором квартале 2026 года. Общая продолжительность реализации проекта составит 29 месяцев.

Ожидается, что строительство позволит значительно улучшить транспортную доступность района, снизить нагрузку на существующую дорожную сеть и обеспечить удобный подъезд к новым жилым кварталам, коммерческим объектам и социальной инфраструктуре.

Изначально общая стоимость проекта в текущих и прогнозных ценах оценивалась в 89 млрд тенге. Однако, согласно опубликованному лоту на портале госзакупок, сумма была снижена до 67 млрд тенге.

Ранее руководитель управления экономики и финансов Алматы Бауыржан Кудайбергенов сообщал, что на развитие транспортной системы города в 2026 году предусмотрено 504 млрд тенге. В эту сумму также входят проекты по строительству дорог в полицентрах «Восточные ворота» и «Западные ворота».