Фальшивое пиво в промышленных масштабах производили в Алматы

В ходе проведения рейда «Алко-Стоп» сотрудники полиции Алматы обнаружили цех по незаконному производству алкогольной продукции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки полиция Алматы установила подпольный цех по изготовлению пива. В подвальном помещении обнаружены специализированное варочное оборудование, значительное количество готовой продукции, а также тара и сырье, используемые для дальнейшего производства.

Из незаконного оборота изъяты около 7000 литров пива, оборудование подпольного производства, кеги для розлива, стеклянная тара и сырье для изготовления алкогольной продукции.

— В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алко-Стоп» мы пресекли факт незаконного производства алкогольной продукции. Установлен подпольный цех, изъяты оборудование и крупная партия готового пива. Подобные факты находятся на особом контроле, работа в данном направлении будет продолжена. Полиция напоминает, что незаконное производство и реализация алкогольной продукции влекут ответственность, предусмотренную законом, — сообщил начальник управления полиции Турксибского района Думан Аухадиев.

По данному факту начаты проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения.

Ранее сообщалось, что фальшивую Coca-Cola изымают с прилавков в Шымкенте. Также в Шамкенте уже выявляли и изымали фальсифицированный лимонад, лапшу быстрого приготовления, кофе, подсолнечное масло, детские конструкторы, подшипники и контрафактные чистящие средства.