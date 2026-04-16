Фальшивую Coca-Cola изымают с прилавков в Шымкенте

Поводом для проверок стало официальное обращение компании The Coca-Cola Company, заявившей о нарушении исключительных прав и появлении на прилавках продукции сомнительного происхождения.

— В ходе проверочных мероприятий на территории городских рынков был подтвержден факт реализации крупной партии контрафактных прохладительных напитков. Продукция имела признаки подделки, включая нарушения маркировки и отсутствие соответствующих разрешительных документов от правообладателя, — сообщил руководитель городского отдела департамента юстиции Мухтар Абдезов.

По установленным фактам возбуждено административное производство по статье 158 КоАП РК (Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров или услуг). ​Материалы дела переданы в суд, внеплановые проверки продолжаются.

В ведомстве подчеркивают, что проблема выходит за рамки экономических нарушений и напрямую касается безопасности потребителей.

— Контрафактная продукция не только наносит экономический ущерб правообладателям, но и несет потенциальные риски для здоровья потребителей, так как производится без соблюдения санитарных норм, — отметили в департаменте юстиции.

Фото: департамент юстиции Шымкента

С начала года в Шымкенте увеличилось число обращений от покупателей. Чаще всего речь идет о фальсифицированных напитках в литровых пластиковых бутылках, которые отличаются по вкусу, запаху и внешнему виду. Потребители отмечают слабую газированность или ее отсутствие, специфический запах, несоответствие упаковки, крышек и этикеток. Еще один настораживающий признак — стоимость. Подделка нередко продается почти вдвое дешевле оригинала. Основные точки сбыта сосредоточены на рынках и в небольших магазинах у дома, где продукцию реализуют без необходимых документов.

В департаменте юстиции уточнили, что проверки проводят только после обращения правообладателя и предоставления подтверждающих экспертиз, указывающих на несоответствие продукции.

— После назначения проверки специалисты выезжают на место, изымают продукцию и направляют материалы в суд. Уничтожение контрафакта проводится после вступления судебного решения в законную силу, — сообщили в ведомстве.

Специалисты советуют покупателям внимательнее относиться к выбору продукции:

Избегать подозрительно низкой или, наоборот, необоснованно высокой цены;

Проверять целостность упаковки и качество маркировки;

Приобретать продукцию в проверенных торговых точках;

Требовать наличие сопроводительных документов при покупке.

Эксперты признают, что отличить подделку сейчас становится все сложнее.

— Как только выявляются характерные признаки отличия, производители контрафакта оперативно их устраняют, и новые партии становятся визуально схожими с оригиналом, — отмечают специалисты.

В ведомстве напомнили, что за реализацию несертифицированной продукции предусмотрены штрафы, конфискация товара и, в отдельных случаях, уголовная ответственность.

Ранее в Шымкенте уже выявляли и изымали фальсифицированный лимонад, лапшу быстрого приготовления, кофе, подсолнечное масло, детские конструкторы, подшипники и контрафактные чистящие средства.