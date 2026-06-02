Общественные объединения и профессиональные сообщества выразили поддержку партии «Әділет»

Ряд крупных общественных объединений, отраслевых ассоциаций и профессиональных сообществ Казахстана заявили о готовности к сотрудничеству с политической партией «Әділет», передает Kazinform.

Среди сторонников партии — организации, представляющие интересы работников и работодателей, неправительственного сектора, волонтерского движения, профессиональных сообществ, бизнеса, науки, культуры, образования, здравоохранения, экологии, IT и креативных индустрий.

На сегодня о поддержке партии «Әділет» заявили: Национальная конфедерация работодателей «PARYZ», Ассоциация инвесторов Казахстана, Казахстанская горнорудная палата, Казахстанский автомобильный союз, Национальная ассоциация медицинского и фармацевтического бизнеса, Ассоциация ВИЭ «Qazaq Green»,

Ассоциация по развитию искусственного интеллекта в Казахстане, Women in Tech Kazakhstan, Альянс креативных индустрий Казахстана, Лига кинематографистов Казахстана, Ассоциация устойчивого развития территорий Q88, Ассоциация социальных инноваторов РК, SOCIAL INNOVATION HUB, ОО «Жаңа адамдар», ОО «Дала қырандары» и др.

Партия «Әділет» продолжит выстраивать взаимодействие с институтами гражданского общества, профессиональными сообществами, экспертными кругами и инициативными гражданами во всех регионах страны.

Ранее сообщалось, что новая партия «Əділет» прошла государственную регистрацию.