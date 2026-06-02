От АПК до энергетики: о чем договорились Казахстан и Гонконг

В рамках визита главы администрации Гонконга Джона Ли в Казахстан АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» провело встречу с деловой делегацией Гонконга и материкового Китая, передает Kazinform.

Делегация, организованная HKTDC, объединила более 70 представителей крупных компаний и финансовых институтов из 17 провинций и регионов Китая. Переговоры были сосредоточены на расширении инвестиционного сотрудничества и запуске совместных проектов в ключевых секторах экономики.

Председатель правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин представил обновленную роль института как национального инвестиционного холдинга, усиливающего привлечение капитала и поддержку приоритетных отраслей экономики. По итогам 2025 года совокупные активы составили около $40 млрд, объем поддержки экономики превысил $21 млрд, реализовано более 100 крупных проектов.

Фото: АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»

— Сегодня «Байтерек» не ограничивается финансированием, а формирует долгосрочную архитектуру экономики — от АПК и глубокой переработки до инфраструктуры, энергетики и экспортно ориентированных производств. Ключевая задача — привлечение долгосрочного капитала и расширение инструментов фондирования через рынки капитала и совместные проекты. В партнерстве с Гонконгом мы видим потенциал для усиления инвестиций и развития новых отраслевых направлений в Казахстане, — заявил Р. Карагойшин.

Глава администрации Гонконга Джон Ли отметил, что основой эффективного сотрудничества должны стать стратегический подход и долгосрочная инвестиционная логика.

Фото: Виктор Федюнин \ Kazinform

— Инвестиции — это не только доходность, но и формирование будущей экономической структуры. Мы ориентируемся на проекты, способные менять отрасли в долгосрочной перспективе — энергетику, логистику, сельское хозяйство и промышленность. Казахстан обладает значительным ресурсным и транзитным потенциалом, и мы рассматриваем его как важного партнера. Наша задача — объединить финансовые возможности Гонконга и потенциал реального сектора Казахстана для устойчивого роста и расширения совместных проектов, — заявил он.

Итогом обсуждений стало подписание ряда соглашений: меморандумы заключены между «Байтереком» и Bank of China (Hong Kong) Limited, а также Invest Hong Kong, аналогичный документ подписал Банк развития Казахстана и Standard Chartered Hong Kong.

Фото: Виктор Федюнин \ Kazinform

Отдельный интерес к сотрудничеству проявили Airport Authority Hong Kong, China Mengniu Dairy Company Limited, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited и Shandong Energy Group Co., Ltd.