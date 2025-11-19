Крупнейший за 50 лет пожар в Японии уничтожил более сотни зданий: есть погибший

Как сообщает Reuters, военные и пожарные вертолеты были срочно направлены для тушения крупнейшего городского пожара в стране за почти полвека.

Съемки с воздуха, показанные телекомпаниями, демонстрировали дома, превращенные в груду обломков, и густые клубы дыма, поднимающиеся над холмистым районом Саганосэки города Оита. По сообщениям местных СМИ, огонь также распространился на соседние лесистые склоны и необитаемый остров более чем в километре от берега, вероятно, из-за сильного ветра.

Пожар начался вечером во вторник и охватил площадь 48 900 квадратных метров — примерно размер семи футбольных полей. В результате 175 жителей района, расположенного примерно в 770 км к юго-западу от Токио, были эвакуированы в аварийный приют, сообщает Агентство по управлению пожарной безопасностью и чрезвычайными ситуациями Японии.

Причины возгорания расследуются, добавили в агентстве. По данным местных СМИ со ссылкой на полицию, один человек погиб, а женщина в возрасте около 50 лет госпитализирована с легкими ожогами.

— Мы искренне надеемся на безопасность тех, чье местонахождение неизвестно, и выражаем искренние соболезнования жителям, которые в настоящее время эвакуируются из-за холода. Мы также хотели бы выразить благодарность пожарным службам, представителям местных органов власти, и полиции за их усилия по реагированию на ситуацию. Правительство будет сотрудничать с местными органами власти для оказания максимальной поддержки, — написала премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем посте на платформе X.

