Крупнейший лоукостер США закрылся из-за роста цен на топливо

Бывший крупнейший лоукостер Северной Америки, авиакомпания Spirit Airlines, объявила, что прекращает деятельность, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

Перевозчик не смог договориться с администрацией Дональда Трампа о финансовой помощи, а последний удар ей нанесли цены на авиационное топливо, выросшие из-за конфликта США и Израиля с Ираном.

Spirit Airlines вела с администрацией президента США переговоры о пакете помощи на 500 млн долларов, но они закончились ничем, и компания объявила на своем сайте, что «с чувством глубокого разочарования» немедленно начинает «организованно сворачивать деятельность».

В августе прошлого года Spirit во второй раз за год подала на банкротство, после чего положение компании начало выправляться, но в последние месяцы ее добил скачок цен на авиационное топливо из-за конфликта США и Израиля с Ираном и частичной блокады Ормузского пролива.

Цены на топливо марки Jet A-1, которым заправляют большинство пассажирских лайнеров, выросли в последние недели примерно в два раза.

Spirit Airlines в ночь с пятницы на субботу отменила все рейсы и пообещала пассажирам вернуть деньги за билеты.

Spirit, основанная более 60 лет назад, на момент закрытия владела парком из более чем 100 самолетов европейского концерна Airbus семейства A320, в том числе новейшими A320neo и A321neo; они курсировали между десятками аэропортов в США, Мексике, странах Карибского моря и части Южной Америки.

