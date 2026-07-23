Крупнейшее открытое месторождение золота обнаружено в России

Крупнейшим месторождением рудного золота, открытым в 2025 году, стало Федоровско-Кедровское на границе Хакасии и Кемеровской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Общие запасы рудного золота месторождения оцениваются в 28 тонн.

Геологоразведочные работы были завершены в короткие сроки — всего за три года.

Месторождение расположено в благоприятных географо-экономических условиях. Руды характеризуются высокой технологичностью и легко поддаются обогащению. В сочетании с перспективами расширения минерально-сырьевой базы за счет фланговых участков это обеспечивает высокий экономический потенциал объекта.

В настоящее время завершается разработка проектной документации для проведения оценочных работ на участках, выявленных и опоискованных в ходе геологоразведочных работ 2022–2025 годов. Их результаты позволят уточнить ресурсный потенциал и определить перспективы дальнейшего освоения месторождения.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

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