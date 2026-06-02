Россия нарастит добычу золота до 500 тонн

Согласно прогнозам, объем добычи золота в России в 2026 году достигнет 480–500 тонн, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Москве.

Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Он отметил, что добыча золота может вырасти примерно на 3%, серебра — на 7%, платиноидов — на 0,75%.

— Точные данные за 2025 год еще подсчитываются, но, согласно экспертной оценке, добыча золота будет на уровне 480-485 тонн, серебра — 2 600 — 2 800 тонн, платиноидов — 134-136 тонн. Прогноз на этот год по добыче золота — 480-500 тонн, серебра — 2 800 — 3 000 тонн, платиноидов — 134-137 тонн, — пояснил глава Минприроды РФ.

Напомним, ранее Россия приостановила продажу валюты и золота до 1 июля 2026 года. Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны.