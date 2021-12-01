Круглый стол ко Дню Первого Президента и 30-летию Независимости РК проведен в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 30-летия Независимости РК и Дня Первого Президента РК проведен круглый стол на тему «30 лет Независимости Казахстана и историческая роль Назарбаева Н.А. в становлении современного государства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано Посольством Казахстана в Саудовской Аравии совместно с саудовским Фондом русско-арабских исследований и информации (ФРАИИ) и Центром Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога и прошло в гибридном формате.

С саудовской стороны в нем приняли участие депутат Консультативного совета Королевства – член Казахстанско-Саудовской парламентской группы дружбы доктор Мона Аль Мушаит, Председатель ФРАИИ Маджед Ат-Турки, бывший Посол Саудовской Аравии в Казахстане З. Аленези, ученые и ведущие специалисты Центра исследований и межкультурных знаний (CRIK), Исламского университета Имама Мохаммеда бен Сауда, ФРАИИ и других саудовских научно-исследовательских центров, региональные руководители информационных агентств «OIC UNA» и «Al Ahram», а также представители местных и региональных средств массовой информации.

С казахстанской стороны участвовали Посол РК в КСА Б. Арын, Председатель Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Б. Сарсенбаев, заместитель директора Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан Т. Шаймергенов, профессоры и преподаватели ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и КазНУ им. аль-Фараби, представители СМИ.

В своем выступлении Б. Арын проинформировал участников об основных достижениях Казахстана за годы независимости, впечатляющих успехах на международной арене.

«Новейшая история Казахстана и его сегодняшние успехи напрямую связаны с именем Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева», - подчеркнул казахстанский дипломат.

Далее он затронул экономические и политические реформы, проводимые сегодня под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева, направленные на обеспечение устойчивого экономического роста и роста благополучия граждан.

В свою очередь, Председатель ФРАИИ М. Ат-Турки, поздравив Правительство и народ Казахстана с юбилейной датой и Днем Первого Президента, презентовал участникам книгу «Казахстан – 30 лет развития», которая была издана совместными усилиями Посольства РК в КСА, ФРАИИ и Центром Н. Назарбаева, и повествует об основных исторических событиях за период независимости Казахстана.

В своей речи М. Ат-Турки упомянул о символичности проведения круглого стола в Библиотеке имени первого казахского Посла в Королевстве Назира Торекулова, который еще в начале прошлого века заложил основы дружбы между казахским и саудовским народами.

Член Консультативного совета КСА М. Мушаит, наряду с развитием торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного сотрудничества между РК и КСА, отметила важность укрепления межпарламентского диалога, где большую роль играют созданные в Парламенте Казахстана и Консультативном совете Королевства группы дружбы между странами.

М. Мушаит ознакомила участников с итогами недавнего визита Председателя Консультативного совета КСА Шейха Абдаллы Аль аш-Шейха в Нур-Султан, а также поделилась своими положительными впечатлениями о казахстанской столице, заявив, что город Нур-Султан полон чудес архитектурного зодчества.

Она обратила внимание на гостеприимство казахского народа, туристический потенциал и культурное разнообразие страны, выразив уверенность в ее дальнейшем процветании.

В свою очередь, Посол З. Аленези рассказал о годах своей деятельности в Казахстане, где он стал свидетелем больших достижений Казахстана в социально-экономической сфере, успешных международных инициатив нашей страны таких, как Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Первый саммит ОИС по науке и технологиям и других. При этом он подчеркнул ведущую роль Казахстана в Центральной Азии, который отличается сбалансированной дипломатией, курсом на развитие добрососедских отношений и максимальной открытостью перед внешним миром.

«Основы взаимовыгодного сотрудничества были заложены в ходе визитов Первого Президента РК Н. Назарбаева в Саудовскую Аравию и его встреч с руководством Королевства, а политическая воля лидеров позволила вывести дружественные связи на нынешний высокий уровень партнёрства», - подчеркнул З. Аленези, касаясь казахстанско-саудовских отношений.

При этом саудовский дипломат отметил историческую роль Лидера нации Нурсултана Назарбаева в становлении современного государства, а также высоко оценил деятельность Президента РК Касым-Жомарта Токаева, который, обеспечивая преемственность власти, закладывает новый вектор государственного развития.

Кроме того, участникам конференции был показан короткометражный документальный фильм и организована фотовыставка о достижениях Казахстана за годы независимости. В ходе мероприятия посетителям были розданы экземпляры новой книги «Казахстан – 30 лет развития», книги Елбасы Н. Назарбаева и Президента РК К. Токаева.

Участники Круглого стола высоко оценили историческую роль Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева, который в переломные годы для Казахстана сумел убедить казахстанцев проявить мужество и терпение, а главное – мобилизовать их в поддержку курса проводимых преобразований. Это позволило сохранить стабильность и избежать социально-политические потрясения, которые имели место в ряде других постсоветских государств.

По итогам встречи участники договорились продолжить сотрудничество и совместные усилия в целях развития и укрепления дружеских отношений между Казахстаном и Саудовской Аравией.