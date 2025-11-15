Кризис на рынке недвижимости в Китае: новые риски для трансграничных кредитов

По последним данным, компания «Parkview Group» в Гонконге старается продлить сроки кредитов в объеме 940 миллионов долларов. Но банки Тайваня, считающиеся основными кредиторами компании, пока еще не дали согласия. Неопределенность на рынке и снижение цен на недвижимое имущество усиливают риски для таких кредитов.

Сходную ситуацию переживает и управляющий фонд «Gaw Capital». Фонд пропустил сроки погашения долгов на 260 миллионов долларов. Если кредиторы в ближайшие дни выставят требования, это долг может быть официально признан в качестве дефолта.

Среди банков, предоставлявших кредиты, есть HSBC, Hang Seng Bank, UOB и несколько крупных тайваньских финансовых институтов. Хотя они не желают продлевать кредиты на неограниченный срок, если случится дефолт, они могут понести значительный ущерб вследствие понижения цен на залоговое имущество.

Нет возможности продать самый крупный актив, принадлежащий «Parkview Group» — комплекс «Parkview Green» в Пекине.

«Gaw Capital» тоже не смог продать офисное здание «Ocean Towers» в Шанхае, чтобы выполнить свой план по погашению долга. Эти объекты при падении рынка теряют свою ликвидность, что показывает резкое снижение интереса со стороны инвесторов.

Оба кредита были одной частью трансграничных проектов финансирования, предоставленных во время прежнего бума недвижимости в Китае. Но в нынешней ситуации именно такие сделки становятся особенно чувствительными к внешним шокам.

«Gaw Capital» также ведет переговоры с банками по рефинансированию еще одного проекта в Шанхае с кредитом в 110 миллионов долларов.

Проблемы в секторе недвижимого имущества в Китае усилили влияние на финансовый рынок. Снижение стоимости залогового имущества, сужение источников внешнего финансирования ограничивают возможности рефинансирования компаний. Эта тенденция приводит к замедлению экономического роста Китая и ослаблению доверия инвесторов.

По экспертным оценкам, если нынешние трудности будут продолжаться, уровень рисков для банков в регионе повысится, возможно сокращение объема трансграничного кредитования. Кроме того, слабость на рынке недвижимого имущества в Китае может оказать влияние и на внутренний спрос, затормозив темпы восстановления экономики.

Ранее наши корреспонденты выясняли, как меры поддержки Правительства повлияют на бизнес и рынок недвижимости в Казахстане.