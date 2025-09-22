Кристиан Скарони из «Астаны» одержал победу в Италии

27-летний итальянец преодолел дистанцию Луго — Кастрокаро-Терме-э-Терра-дель-Соле длиной 197,4 км за 4 часа 42 минуты 3 секунды. На решающем подъеме Скарони атаковал в одиночку и сумел удержать преимущество до финиша, одержав свою пятую победу в сезоне.

Вторым финишировал испанец Иван Кобо из Equipo Kern Pharma, третьим — еще один гонщик «Астаны» Симоне Веласко.

— Мы планировали провести сильную гонку и понимали, что внимание будет приковано к нам — нужно было контролировать ситуацию от старта до финиша. Хочу поблагодарить товарищей за невероятный день. Для нас все сложилось хорошо. Сначала атаковал Симоне (Веласко), а затем, за два круга атаковал я. Отдельная благодарность Диего (Улисси), который пожертвовал своими шансами ради команды и проделал огромную работу на подъеме. Это позволило мне атаковать, — сказал после гонки Скарони.

По его словам, последние километры стали настоящим испытанием:

— Я приложил максимум усилий, чтобы сохранить преимущество. Думаю, что сейчас моя форма на высоком уровне. Впереди еще две недели до чемпионата Европы, и мне хотелось бы подготовиться к нему как можно лучше, — добавил он.

Симоне Веласко также рассказал о своей стратегии на гонке:

— За два с половиной круга до финиша вперед вышел гонщик из команды Q36.5, и нам нужно было или реагировать на эту атаку, или работать всей командой. Я предпочел ответить на атаку, переложился вперед, так что работать пришлось другим. В итоге, нас догнали, а затем атаковал Кристиан. И эта атака оказалась успешной. Я уже остался в группе, постарался сохранить максимум сил для финального спринта. Все получилось, и я занял третье место. Думаю, что наша команда провела отличную гонку, — отметил Веласко.

